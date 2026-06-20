River lo descartó e hizo el gol que le dio a Paraguay su primer triunfo en el Mundial 2026

En San Francisco, la selección dirigida por Gustavo Alfaro se puso en ventaja rápidamente a través del ex Talleres y terminó aguantando de manera épica un resultado tan ajustado como importante ya que la permite mantener intactas sus chances de avanzar a los 16avos de final.

Paraguay ganó ante Turquía y depende de sí mismo para seguir en el Mundial 2026.

Turquía buscó la igualdad hasta el final y por todos los medios, pero no puro vulnerar el arco defendido por Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, padeció su segundo derrota y quedó sin posibilidades de pasar de fase pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre más por la expulsión de Miguel Almirón a los 48' de la primera parte, por taparse la boca algo que está prohibido por el reglamento.