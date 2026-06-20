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River lo descartó e hizo el gol que le dio a Paraguay su primer triunfo en el Mundial 2026

Paraguay hizo un gol a los 2' de juego y después aguantó con un hombre menos ante Turquía para conseguir su primera victoria en el Grupo D.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Galarza Fonda hizo un golazo.

Galarza Fonda hizo un golazo.

Matías Galarza Fonda, dejado libre por River en medio del Mundial 2026, hizo un gol a los 2' de juego con el que Paraguay superó 1 a 0 Turquía y consiguió su primera victoria en el Grupo D.

En San Francisco, la selección dirigida por Gustavo Alfaro se puso en ventaja rápidamente a través del ex Talleres y terminó aguantando de manera épica un resultado tan ajustado como importante ya que la permite mantener intactas sus chances de avanzar a los 16avos de final.

Paraguay ganó ante Turquía y depende de sí mismo para seguir en el Mundial 2026.

Paraguay ganó ante Turquía y depende de sí mismo para seguir en el Mundial 2026.

Turquía buscó la igualdad hasta el final y por todos los medios, pero no puro vulnerar el arco defendido por Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, padeció su segundo derrota y quedó sin posibilidades de pasar de fase pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre más por la expulsión de Miguel Almirón a los 48' de la primera parte, por taparse la boca algo que está prohibido por el reglamento.

Con entrega y solidez defensiva, Paraguay terminó sumando una victoria que le permite compartir la segunda posición en el Grupo D con Australia, ambos con 3 puntos, Estados Unidos lidera con 6 unidades y Turquía, sin puntos quedó eliminado.

Cómo se define el Grupo D del Mundial 2026

El próximo jueves 25 de junio a las 23 hora argentina se jugarán los dos últimos partidos del Grupo D del Mundial 2026: Paraguay y Australia, ambos con 3 puntos, se verán las caras en San Francisco, y Estados Unidos, invicto, cerrará la fase de grupos en Los Ángeles frente a Turquía.

Los dos primeros y los 8 mejores terceros, teniendo en cuenta los 12 grupos, avanzarán a los 16avos de final.

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