River lo descartó e hizo el gol que le dio a Paraguay su primer triunfo en el Mundial 2026

Matías Galarza Fonda, dejado libre por River en medio del Mundial 2026, hizo un gol a los 2' de juego con el que Paraguay superó 1 a 0 Turquía y consiguió su primera victoria en el Grupo D.
Paraguay hizo un gol a los 2' de juego y después aguantó con un hombre menos ante Turquía para conseguir su primera victoria en el Grupo D.
Matías Galarza Fonda, dejado libre por River en medio del Mundial 2026, hizo un gol a los 2' de juego con el que Paraguay superó 1 a 0 Turquía y consiguió su primera victoria en el Grupo D.
En San Francisco, la selección dirigida por Gustavo Alfaro se puso en ventaja rápidamente a través del ex Talleres y terminó aguantando de manera épica un resultado tan ajustado como importante ya que la permite mantener intactas sus chances de avanzar a los 16avos de final.
Turquía buscó la igualdad hasta el final y por todos los medios, pero no puro vulnerar el arco defendido por Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, padeció su segundo derrota y quedó sin posibilidades de pasar de fase pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre más por la expulsión de Miguel Almirón a los 48' de la primera parte, por taparse la boca algo que está prohibido por el reglamento.
Con entrega y solidez defensiva, Paraguay terminó sumando una victoria que le permite compartir la segunda posición en el Grupo D con Australia, ambos con 3 puntos, Estados Unidos lidera con 6 unidades y Turquía, sin puntos quedó eliminado.
El próximo jueves 25 de junio a las 23 hora argentina se jugarán los dos últimos partidos del Grupo D del Mundial 2026: Paraguay y Australia, ambos con 3 puntos, se verán las caras en San Francisco, y Estados Unidos, invicto, cerrará la fase de grupos en Los Ángeles frente a Turquía.
Los dos primeros y los 8 mejores terceros, teniendo en cuenta los 12 grupos, avanzarán a los 16avos de final.