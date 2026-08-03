La bronca de la Lepra por el controvertido gol de Sarmiento

No obstante, revisando la jugada con atención y detenimiento se puede apreciar que el delantero del conjunto verde largó por detrás de la zaga central del equipo mendocino.

Herrera salió habilitado por detrás de la saga central de Independiente Rivadavia.

Luego, los jugadores de la Lepra reclamaron un pisotón de Herrera sobre Iván Villagra, acción que le permitió al delantero de Sarmiento cederle la pelota a Julián Mavilla y dejar fuera de combate al paraguayo.

El pisotón al defensor de Independiente Rivadavia.

A continuación, el delantero de 28 años hizo una genialidad: tras caer al piso, logró quedarse con la redonda y seguir avanzando con mucha garra y fortuna para enviar la pelota al fondo de la red.

De esta manera, el equipo verde consiguió su segundo gol en una jugada que no estuvo exenta de polémicas.