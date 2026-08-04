Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Liga Profesional

Boca lanzó su nueva camiseta azul y oro: cuánto vale y cómo comprarla

Boca y Adidas lanzaron este martes la nueva camiseta titular para la temporada 2026-27 que estrenará en el partido de este miércoles frente a Estudiantes, en cancha de Huracán.

Por UNO
Zenón, Delgado y Flores con la nueva camiseta.

Zenón, Delgado y Flores con la nueva camiseta.

Boca y Adidas lanzaron este martes la nueva camiseta titular para la temporada 2026-27 que estrenará en el partido de este miércoles frente a Estudiantes, en cancha de Huracán.

"Nuestra bandera en el pecho", indicaron las redes sociales xeneizes para presentar la nueva camiseta titular de Boca, ya disponible para los fans.

Leandro Paredes con la nueva camiseta de Boca.

Leandro Paredes con la nueva camiseta de Boca.

"Electrizan tus colores" y "La más linda", fueron algunas de las expresiones utilizadas por las redes sociales del club para acompañar las imágenes de la nueva casaca azul y oro.

"Te queda pintada, Lea", agregó para mostrar al capitán Leandro Paredes con la camiseta titular del conjunto de La Ribera que ya se puede comprar en el sitio oficial Boca Shop.

Cuánto vale la nueva camiseta de Boca

  • Manga larga $179.999
  • Manga corta $129.999
  • Personalizada $139.999
  • Mujer $129.999
  • Niño $109.999
  • Short $109.999

Boca estrena su camiseta ante Estudiantes

Boca se pondrá al día en el Torneo Clausura en el que todavía no pudo ganar ya que debutó con una dura goleada 3-0 en contra frente a Deportivo Riestra, mientras que en su última presentación igualó 2-2 en su visita a Newell's.

En medio de estos partidos, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar por penales a O'Higgins de Chile, para de esta manera evitar el que pudo haber sido su mayor papelón en las últimas décadas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas