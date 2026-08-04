Boca lanzó su nueva camiseta azul y oro: cuánto vale y cómo comprarla

"Te queda pintada, Lea", agregó para mostrar al capitán Leandro Paredes con la camiseta titular del conjunto de La Ribera que ya se puede comprar en el sitio oficial Boca Shop.

Cuánto vale la nueva camiseta de Boca

Manga larga $179.999

Manga corta $129.999

Personalizada $139.999

Mujer $129.999

Niño $109.999

Short $109.999

Boca estrena su camiseta ante Estudiantes

Boca se pondrá al día en el Torneo Clausura en el que todavía no pudo ganar ya que debutó con una dura goleada 3-0 en contra frente a Deportivo Riestra, mientras que en su última presentación igualó 2-2 en su visita a Newell's.

En medio de estos partidos, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar por penales a O'Higgins de Chile, para de esta manera evitar el que pudo haber sido su mayor papelón en las últimas décadas.