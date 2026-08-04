Boca lanzó su nueva camiseta azul y oro: cuánto vale y cómo comprarla

Boca y Adidas lanzaron este martes la nueva camiseta titular para la temporada 2026-27 que estrenará en el partido de este miércoles frente a Estudiantes, en cancha de Huracán.
Boca y Adidas lanzaron este martes la nueva camiseta titular para la temporada 2026-27 que estrenará en el partido de este miércoles frente a Estudiantes, en cancha de Huracán.
Boca y Adidas lanzaron este martes la nueva camiseta titular para la temporada 2026-27 que estrenará en el partido de este miércoles frente a Estudiantes, en cancha de Huracán.
"Nuestra bandera en el pecho", indicaron las redes sociales xeneizes para presentar la nueva camiseta titular de Boca, ya disponible para los fans.
"Electrizan tus colores" y "La más linda", fueron algunas de las expresiones utilizadas por las redes sociales del club para acompañar las imágenes de la nueva casaca azul y oro.
"Te queda pintada, Lea", agregó para mostrar al capitán Leandro Paredes con la camiseta titular del conjunto de La Ribera que ya se puede comprar en el sitio oficial Boca Shop.
Boca se pondrá al día en el Torneo Clausura en el que todavía no pudo ganar ya que debutó con una dura goleada 3-0 en contra frente a Deportivo Riestra, mientras que en su última presentación igualó 2-2 en su visita a Newell's.
En medio de estos partidos, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar por penales a O'Higgins de Chile, para de esta manera evitar el que pudo haber sido su mayor papelón en las últimas décadas.