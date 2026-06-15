Europa ha salido a la búsqueda de nuevas alternativas energéticas, y África emerge como una pieza clave en esta estrategia gracias a las importantes reservas de gas natural que poseen países como Nigeria y con una construcción vital.

Gasoducto

Rusia cerró el grifo y Europa miró al sur: el faraónico gasoducto africano que busca cambiar el mapa energético

Nigeria y Marruecos prevén firmar durante el cuarto trimestre de 2026 un acuerdo intergubernamental clave para avanzar en el Gasoducto Atlántico Africano, una de las iniciativas energéticas más ambiciosas del continente, según informó el Ministerio nigeriano de Asuntos Exteriores.