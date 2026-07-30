España, al límite: inmigrantes ilegales ingresan por Ceuta de a miles

Los migrantes están cruzando de a miles a España.

Como parte de los pedidos también incluyó el cierre de la frontera, al considerar que el gobierno español debe asumir el "mando único" con acciones "contundentes" para abordar una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Desde el gobierno desestimaron la posibilidad de declarar la emergencia, que está reservada para riesgos naturales y tecnológicos. De todas maneras, desde el ejecutivo prometieron un refuerzo de recursos y efectivos para garantizar la seguridad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará a Ceuta mañana a primera hora.

Una situación crítica

Los cruces comenzaron durante la mañana desde las costas marroquíes de Castillejos. Tras el paso de decenas de marroquíes, miles de otras personas aprovecharon y llegaron a la frontera, donde no encontraron resistencia para ingresar a España, a pesar del control policial.

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La situación en Ceuta está completamente descontrolada.



Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados. A pesar de contar con trajes de neoprene y salvavidas, al menos una persona falleció durante el cruce.

El cuerpo, correspondiente a un joven, ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.

Los migrantes, que tienen entre 16 y 30 años, fueron dirigidos hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).