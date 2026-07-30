España, al límite: inmigrantes ilegales ingresan por Ceuta de a miles

España se encuentra al límite este jueves debido a los miles de inmigrantes ilegales que buscan ingresar al país a través de Ceuta. Según reportan medios internacionales, se trata de ciudadanos marroquíes que cruzan desde la frontera con Tarajal para llegar a Europa.
Parte de los migrantes llegan por mar, pero otros cruzan a pie tras rodear el espigón. Esta situación hizo que la Policía Nacional tuviera que desplegar agentes antidisturbios equipados con cascos, escudos y elementos para control de masas.
Pedido de socorro desde Ceuta
El diario El Español señaló que el presidente de la comunidad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió en varias oportunidades "socorro" al gobierno de Pedro Sánchez, y que instale la "emergencia nacional".
Como parte de los pedidos también incluyó el cierre de la frontera, al considerar que el gobierno español debe asumir el "mando único" con acciones "contundentes" para abordar una crisis de "esta magnitud y naturaleza".
Desde el gobierno desestimaron la posibilidad de declarar la emergencia, que está reservada para riesgos naturales y tecnológicos. De todas maneras, desde el ejecutivo prometieron un refuerzo de recursos y efectivos para garantizar la seguridad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará a Ceuta mañana a primera hora.
Una situación crítica
Los cruces comenzaron durante la mañana desde las costas marroquíes de Castillejos. Tras el paso de decenas de marroquíes, miles de otras personas aprovecharon y llegaron a la frontera, donde no encontraron resistencia para ingresar a España, a pesar del control policial.
La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados. A pesar de contar con trajes de neoprene y salvavidas, al menos una persona falleció durante el cruce.
El cuerpo, correspondiente a un joven, ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.
Los migrantes, que tienen entre 16 y 30 años, fueron dirigidos hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
En pocas palabras
- España: miles de inmigrantes ingresan de forma ilegal a través de la ciudad autónoma de Ceuta.
- Frontera: la situación desbordó a las autoridades, que piden ayuda al gobierno nacional.
- Migrantes: se trata de ciudadanos marroquíes que cruzan el estrecho de Gibraltar.