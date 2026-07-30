Acusó a su marido en posteos online de una infidelidad: la mató a ella y a sus 6 hijos

El marido acusado de infidelidad mató a su familia y le prendió fuego a su casa.

La esposa también expresó el pánico absoluto que sentía ante la posibilidad del divorcio definitivo. "Tenemos seis hijos, así que la idea de irme resulta locamente aterradora", publicó en otro espacio especializado en la reconciliación tras engaños. Ella notó señales de alerta graves desde el principio, justificadas por sus propios traumas infantiles o apegos ansiosos, desarrollando una dinámica perjudicial constante.

Consecuencias de un brutal crimen

El agresor, identificado como Kristopher, finalmente destruyó todo a su paso. El atacante disparó fatalmente contra la madre junto con los seis niños, cuyas edades variaban desde los cinco hasta los quince años. Luego del ataque inicial, el victimario incendió la residencia ubicada en el municipio de Grand Haven para ocultar los rastros físicos.

Las autoridades policiales descubrieron los cuerpos sin vida durante el mediodía del viernes. Los agentes confirmaron que el responsable del ataque armado se suicidó tras concretar la masacre hogareña. Las mascotas del hogar también perecieron durante el siniestro provocado intencionalmente por el autor de los disparos, concluyendo una historia oscura.