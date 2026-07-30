Acusó a su marido en posteos online de una infidelidad: la mató a ella y a sus 6 hijos

Amanda Karolkiewicz utilizó plataformas digitales para ventilar los problemas que tenía con su marido. La mujer de treinta y nueve años relató cómo conoció a su pareja mientras trabajaba como pasante, destacando la diferencia de edad entre ambos. Luego de diez años de matrimonio junto a cinco hijos, descubrió una dolorosa infidelidad. Él mantenía una relación extramatrimonial con una nueva empleada joven.
La víctima compartió su calvario emocional en Reddit, buscando consuelo de manera anónima en foros de apoyo. Un posteo particular describió el profundo odio hacia sí misma al verse obligada a convivir con el dolor del engaño. La mujer lloraba frente al espejo al notar su miserable realidad sentimental.
Juntos tras la infidelidad
Karolkiewicz confesó que intentó salvar la pareja únicamente por el bienestar de los menores. El matrimonio decidió asistir a sesiones de terapia para tratar de reparar el daño. "Me decía a mí misma: 'Amo a mis hijos más de lo que odio a mi esposo en este momento'. Ellos no tienen idea, fingí hasta que lo logramos", escribió la madre en la red social.
La esposa también expresó el pánico absoluto que sentía ante la posibilidad del divorcio definitivo. "Tenemos seis hijos, así que la idea de irme resulta locamente aterradora", publicó en otro espacio especializado en la reconciliación tras engaños. Ella notó señales de alerta graves desde el principio, justificadas por sus propios traumas infantiles o apegos ansiosos, desarrollando una dinámica perjudicial constante.
Consecuencias de un brutal crimen
El agresor, identificado como Kristopher, finalmente destruyó todo a su paso. El atacante disparó fatalmente contra la madre junto con los seis niños, cuyas edades variaban desde los cinco hasta los quince años. Luego del ataque inicial, el victimario incendió la residencia ubicada en el municipio de Grand Haven para ocultar los rastros físicos.
Las autoridades policiales descubrieron los cuerpos sin vida durante el mediodía del viernes. Los agentes confirmaron que el responsable del ataque armado se suicidó tras concretar la masacre hogareña. Las mascotas del hogar también perecieron durante el siniestro provocado intencionalmente por el autor de los disparos, concluyendo una historia oscura.
En pocas palabras
- Infidelidad expuesta: una mujer publicó en internet la infidelidad de su marido.
- Crimen brutal: años después de la publicación, el hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos.
- Hallazgo y suicidio: la policía encontró los cuerpos y confirmó el suicidio del agresor.