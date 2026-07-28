Un joven de 30 años no soportó la muerte de su abuela y se arrojó al horno crematorio junto a ella

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento exacto en el que el joven de 30 años identificado como Indrajit Biswas se lanza a abrazar el cuerpo de su abuela justo cuando este estaba siendo introducido en el horno crematorio.

Ante la situación, dos trabajadores del lugar reaccionaron rápidamente y rescataron al joven antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital.

Tras el incidente, el joven permanece en la unidad de cuidados intensivos luego de haber sufrido quemaduras en la mayor parte del cuerpo. Debido a las graves lesiones en sus vías aéreas superiores, requiere ventilación mecánica y su estado es reservado.

Hindistan'da babaannesinin cenaze yakma törenine katlan genç, acsna dayanamayarak kendisini de atee att.



Ciddi ekilde yaralanan genç hayatta kalmay baard. pic.twitter.com/ej5bL0foQW — SYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 26, 2026

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por sus familiares a la policía, el joven era bastante unido a su abuela debido a que ella lo había criado desde su infancia, siendo el dolor de su perdida uno de los motivos que lo habrían llevado a tomar esta drástica decisión."Manifestaba constantemente que no tenía motivos para seguir viviendo si ella ya no estaba en este mundo", expresaron.

Fuente: amp.antena3.com