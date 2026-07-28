Un joven de 30 años no soportó la muerte de su abuela y se arrojó al horno crematorio junto a ella. Afirmó que luego de su muerte no tenía motivos para seguir viviendo. Sufrió graves quemaduras y se encuentra internado en estado reservado.
Indrajit Biswas, un joven de 30 años, se lanzó al crematorio junto al cuerpo de su abuela en el momento en el que introducían el cadáver en el horno crematorio. Un suceso que tuvo lugar en la ciudad de Nabadwip, en Bengala Occidental, India.
El funeral de una adulta mayor en la ciudad de Nabadwip, Bengala Occidental, en la India se convirtió en el escenario de una dramática escena luego de que su nieto tomará la drástica decisión de lanzarse junto a su cadáver al interior de un horno crematorio eléctrico.
A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento exacto en el que el joven de 30 años identificado como Indrajit Biswas se lanza a abrazar el cuerpo de su abuela justo cuando este estaba siendo introducido en el horno crematorio.
Ante la situación, dos trabajadores del lugar reaccionaron rápidamente y rescataron al joven antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital.
Tras el incidente, el joven permanece en la unidad de cuidados intensivos luego de haber sufrido quemaduras en la mayor parte del cuerpo. Debido a las graves lesiones en sus vías aéreas superiores, requiere ventilación mecánica y su estado es reservado.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por sus familiares a la policía, el joven era bastante unido a su abuela debido a que ella lo había criado desde su infancia, siendo el dolor de su perdida uno de los motivos que lo habrían llevado a tomar esta drástica decisión."Manifestaba constantemente que no tenía motivos para seguir viviendo si ella ya no estaba en este mundo", expresaron.
Fuente: amp.antena3.com
En pocas palabras
- Joven se arrojó al horno crematorio junto al cuerpo de su abuela, sufriendo graves quemaduras.
- El hombre, de 30 años, actuó tras no poder soportar la muerte de su abuela, con quien tenía un fuerte vínculo.
- Fue rescatado por trabajadores del lugar y se encuentra en estado crítico, requiriendo asistencia mecánica respiratoria.