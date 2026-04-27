Hiroshima La ciudad japonesa resurgió de las cenizas y hoy es un sitio moderno y habitable.

La explosión ocurrió a unos 600 metros de altura, generando una bola de fuego que alcanzó los 4,000°C. Alrededor de 80,000 personas murieron de forma instantánea.

Sin embargo, el objetivo de la bomba de Hiroshima era la destrucción mecánica y térmica para forzar una rendición. Al ser una detonación aérea, la mayor parte de los materiales radiactivos se dispersaron en la atmósfera, lo que permitiría, décadas después, una recuperación que pocos creían posible en aquel entonces.

Chernobyl: el colapso del "átomo pacífico"

A diferencia del acto bélico en Japón, el desastre de Chernobyl (1986) fue un accidente industrial en una central eléctrica de la entonces Unión Soviética.

Durante una prueba de seguridad mal ejecutada, el reactor número 4 de la planta explotó, liberando una cantidad de material radiactivo al menos 100 veces superior a la de Hiroshima.

Chernobyl El 26 de abril se cumplieron 40 años de la catástrofe.

Aquí no hubo una dispersión aérea limpia; el núcleo del reactor se fundió y el incendio de grafito bombeó partículas contaminantes directamente al suelo y al agua durante diez días.

La ciudad de Prípiat fue evacuada de emergencia, dejando tras de sí un escenario postapocalíptico que marcaría la historia y, hasta el día de hoy, simboliza los peligros de la energía nuclear sin control.

¿Por qué Hiroshima es habitable y Chernobyl no?

La gran pregunta que intriga a historiadores y científicos es por qué hoy viven 1.2 millones de personas en Hiroshima, mientras que Chernobyl sigue siendo una zona de exclusión La respuesta radica en tres factores clave:

Embed - Almuerza Historia on Instagram: " 40 años del Accidente Nuclear de Chernóbil Hoy 26 de abril se cumplen cuatro décadas del mayor desastre ecológico de la Unión Soviética y el mayor accidente nuclear de la historia de la humanidad. Hoy no exploraremos el porqué del accidente, sino que nos preguntamos: ¿Por qué en Hiroshima y Nagasaki se puede vivir y en Chernóbil no? Si os gusta la historia y la actualidad militar, síguenos @almuerza_historia" View this post on Instagram

Cantidad de combustible: la bomba de Hiroshima contenía unos 64 kilos de uranio. En cambio, el reactor de Chernobyl tenía toneladas de combustible nuclear, lo que multiplicó el inventario de radiación.

Tipo de explosión: en Japón, la explosión fue en el aire, minimizando la contaminación del suelo. En Ucrania, la explosión fue a ras de tierra, "activando" el suelo y los acuíferos de forma permanente.

Isótopos radiactivos: Hiroshima enfrentó isótopos de vida corta que se disiparon rápido. Chernobyl liberó Cesio-137 y Estroncio-90, elementos que tardan décadas en reducirse y siglos en desaparecer del entorno.

Hoy, la historia nos muestra que, mientras Hiroshima es un símbolo de paz y reconstrucción, Chernobyl funciona como un recordatorio eterno de la fragilidad de nuestra tecnología.