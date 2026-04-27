La tajante afirmación de Roberto Ramírez tras el empate ante Colón: "Queremos que Godoy Cruz..."

El partido se desenvolvió sin sobresaltos en el Brigadier General Estanislao López y, lo que en la previa parecía ser un encuentro picante, finalmente no tuvo ese carácter. El Sabalero jugó todo el segundo tiempo con diez futbolistas y el Tomba no pudo aprovechar esa ventaja.

Godoy Cruz y Colón: dos clubes con pasado en Primera División

Tanto Colón como Godoy Cruz luchan por volver esta temporada a la Primera División, categoría en la supieron transitar varios años. Su historia pertenece a ese lugar, sin embargo el ascenso no es territorio fácil y en estas primeras fechas de la Primera Nacional ha quedado demostrado para ambas instituciones.

Godoy Cruz perdió la categoría en diciembre de 2025 por ocupar las últimas ubicacioes en la tabla anual mientras que el Sabalero descendió en 2023 luego de caer en el partido desempate por el descenso ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

godoy 2 Foto: Gentileza.

Roberto Ramírez hizo hincapié en este punto, aludiendo a la dificultad de enfrentarse entre ambos en la batalla por el primer lugar que los lleve a jugar por el boleto a Primera. "Tanto Colón como Godoy Cruz son equipos de Primera y sabíamos que iba a ser un partido de buen fútbol. Ellos a pesar de que tenían 10, lo intentaron. Y nosotros también. Creo que nos faltó, de tres cuartos para adelante, más decisión pero al menos empatamos. Queríamos llevarnos los tres puntos pero es importante no perder".

Finalmente, el arquero de Godoy Cruz enfatizó en el objetivo que tiene el Tomba hasta el final del torneo y aseguró: "Queremos que Godoy Cruz pelee el ascenso".