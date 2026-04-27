Godoy Cruz no se sacó diferencias con Colón en el duelo de candidatos de la Primera Nacional y el Tomba acumuló su tercer partido sin victorias. Por la décimo primera fecha del torneo, el equipo de Mariano Toedtli también cumplió su tercer encuentro sin convertir goles.
La tajante afirmación de Roberto Ramírez tras el empate ante Colón: "Queremos que Godoy Cruz..."
Roberto Ramirez, arquero de Godoy Cruz, se quedó con un sabor amargo tras la igualdad ante Colón en el Estadio Brigadier General Estanislao López
Roberto Ramírez, capitán de Godoy Cruz, dialogó con el canal de la Liga Profesional tras el empate y dejó sus sensaciones del 0 a 0 ante Colón. "Nos vamos con un sabor amargo porque queríamos llevarnos los tres puntos a Mendoza, pero pudimos mantener el cero en el arco que eso es importante".
El partido se desenvolvió sin sobresaltos en el Brigadier General Estanislao López y, lo que en la previa parecía ser un encuentro picante, finalmente no tuvo ese carácter. El Sabalero jugó todo el segundo tiempo con diez futbolistas y el Tomba no pudo aprovechar esa ventaja.
Godoy Cruz y Colón: dos clubes con pasado en Primera División
Tanto Colón como Godoy Cruz luchan por volver esta temporada a la Primera División, categoría en la supieron transitar varios años. Su historia pertenece a ese lugar, sin embargo el ascenso no es territorio fácil y en estas primeras fechas de la Primera Nacional ha quedado demostrado para ambas instituciones.
Godoy Cruz perdió la categoría en diciembre de 2025 por ocupar las últimas ubicacioes en la tabla anual mientras que el Sabalero descendió en 2023 luego de caer en el partido desempate por el descenso ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Roberto Ramírez hizo hincapié en este punto, aludiendo a la dificultad de enfrentarse entre ambos en la batalla por el primer lugar que los lleve a jugar por el boleto a Primera. "Tanto Colón como Godoy Cruz son equipos de Primera y sabíamos que iba a ser un partido de buen fútbol. Ellos a pesar de que tenían 10, lo intentaron. Y nosotros también. Creo que nos faltó, de tres cuartos para adelante, más decisión pero al menos empatamos. Queríamos llevarnos los tres puntos pero es importante no perder".
Finalmente, el arquero de Godoy Cruz enfatizó en el objetivo que tiene el Tomba hasta el final del torneo y aseguró: "Queremos que Godoy Cruz pelee el ascenso".