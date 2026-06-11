Sonríe River: superó a Maradona y a Cristiano Ronaldo en Italia y quiere volver

Todo parece indicar que el conjunto italiano desea recibir, al menos, 15 millones de euros por lo que la diferencia entre las pretensiones de ambos equipos es de seis millones, un detalle no menor. El delantero de 30 años estaba a préstamo en Torino proveniente de Napoli, ya que había perdido terreno en el equipo celeste y prefirió intentar a volver a su nivel en el noroeste de Italia.

Sus buenas actuaciones, donde en la temporada 2025/26 jugó 35 partidos (28 como titular), convirtió 11 goles y asistió en dos oportunidades a sus compañeros, provocaron que el granate activara la opción de compra en agosto de 2025 por siete millones de euros.

Giovanni Simeone podría ser titular. El ex delantero de River quiere salir campeón en el Millo, pero esta vez siendo protagonista.

River sueña con el delantero récord

Giovanni Simeone consiguió cuatro títulos en River:

Primera División 2014.

Superfinal 2014.

Copa Sudamericana 2014.

Copa Libertadores 2015.

Además, en Napoli consiguió dos más: la Serie A 2022/23 y la Serie A 2024/25. Giovanni Simeone ha marcado 84 goles en el fútbol italiano, mientras que Diego Maradona y Cristiano Ronaldo marcaron 81 tantos en sus respectivos pasos por la Serie A.

El delantero, luego de su paso por River y Banfield, realizó toda su carrera en Italia: jugó en Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y Torino.