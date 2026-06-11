Luego de caer en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, River quiere ganar todo en 2026: tiene por delante el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Para ello está armando un plantel acorde a las circunstancias y realizó una oferta formal para reincorporar a Giovanni Simeone, delantero de 30 años que milita en el Torino.
Sonríe River: superó a Maradona y a Cristiano Ronaldo en Italia y quiere volver
River realizó la primera propuesta formal para repatriar a un delantero que se transformó en un goleador letal en el Viejo Continente
Por el momento los números que presentó el Millonario no son los que desea el conjunto italiano, no obstante desde Núñez esperan que el jugador colabore para que las negociaciones lleguen a un buen puerto.
River quiere a Giovanni Simeone
El club presidido por Stefano Di Carlo realizó una propuesta al Torino de nueve millones de euros para contar con los servicios y los goles del delantero, aunque aún le queda un año de contrato.
Todo parece indicar que el conjunto italiano desea recibir, al menos, 15 millones de euros por lo que la diferencia entre las pretensiones de ambos equipos es de seis millones, un detalle no menor. El delantero de 30 años estaba a préstamo en Torino proveniente de Napoli, ya que había perdido terreno en el equipo celeste y prefirió intentar a volver a su nivel en el noroeste de Italia.
Sus buenas actuaciones, donde en la temporada 2025/26 jugó 35 partidos (28 como titular), convirtió 11 goles y asistió en dos oportunidades a sus compañeros, provocaron que el granate activara la opción de compra en agosto de 2025 por siete millones de euros.
River sueña con el delantero récord
Giovanni Simeone consiguió cuatro títulos en River:
- Primera División 2014.
- Superfinal 2014.
- Copa Sudamericana 2014.
- Copa Libertadores 2015.
Además, en Napoli consiguió dos más: la Serie A 2022/23 y la Serie A 2024/25. Giovanni Simeone ha marcado 84 goles en el fútbol italiano, mientras que Diego Maradona y Cristiano Ronaldo marcaron 81 tantos en sus respectivos pasos por la Serie A.
El delantero, luego de su paso por River y Banfield, realizó toda su carrera en Italia: jugó en Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y Torino.