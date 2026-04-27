Masters 1.000 de Madrid: cómo les fue a Francisco Cerúndolo y a Solana Sierra

Francisco Cerúndolo de esta manera logró imponer su tenis y avanzó a los octavos de final del certamen, vengando a su hermano Juan Manuel quien perdió justamente ante Darderi en segunda ronda. El mayor de los hermanos espera entre los 16 mejores del torneo al rival que salga del duelo entre Felix Auger-Aliassime y Alexander Blockx.

Fin del sueño para Solana Sierra en el Masters de Madrid

Por su parte, Solana Sierra se despidió del Masters 1.000 de Madrid al quedar eliminada ante Karolina Pliskova, ex número 1 del mundo, por 6-4 y 6-3 en casi una hora y media de juego.

La marplatense comenzó bien el encuentro con un 2-0 arriba pero no pudo sostener su servicio y terminó cediendo el primer set pese a dar batalla. En la segunda manga también tuvo oportunidades de quiebre pero no logró aprovecharlas debido a la jerarquía de Pliskova que terminó quebrándole el saque y quedándose con el boleto a los cuartos de final.

solana sierra madrdi Solana Sierra cayó en los octavos de final del Masters de Madrid.

Mientras tanto, la jugadora checa de 34 años espera rival en la siguiente instancia donde se medirá con la vencedora del encuentro entre Anastasia Potapovay Elena Rybakina.

Tomás Etcheverry sigue en carrera

Tomás Etcheverry continúa en camino en el Masters de Madrid y este martes se medirá en octavos de final con el francés Athur Fils, 21er favorito y reciente ganador del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.