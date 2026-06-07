Alexander Zverev logró su primer título de Grand Slam al coronarse campeón de Roland Garros

Sasha, como lo llaman en el ambiente tenístico, tuvo que trabajar más de la cuenta para romper una racha de 30 años sin que un tenista alemán gane el cuadro masculino de un Grand Slam: el último había sido Boris Becker en el Australian Open de 1996.

Alexander Zverev llegó en París a 25 títulos oficiales ya que en su palmarés ostentaba el oro olímpico en 2021, dos Masters (2018 y 2021) y 7 torneos del Masters 1000.

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Lo que ganó Alexander Zverev por ser campeón de Roland Garros

Alexander Zverev se llevó un premio de 2.800.000 euros por ser el nuevo campeón de Roland Garros y los suma a los más de 3 millones obtenidos previamente este año y a los más de 60 millones de euros en ganancias oficiales como tenista profesional.

El nuevo campeón del Abierto de Francia, cuyo récord en el año es de 35 partidos ganados y solo 9 perdidos, necesitó disputar 41 torneos de Grand Slam antes de ser campeón, una cifra solo superada por Goran Ivanisevic quien alcanzó a ganar su primer Major en su participación número 48.

Pese a los 2.000 puntos obtenidos el alemán seguirá siendo el número 3 del mundo, pero más cerca de Carlos Alcaraz, el segundo.