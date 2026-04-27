Tomás Bottari y el mensaje para los hinchas de Independiente Rivadavia tras el clásico: "Ojalá que estén tan felices como nosotros"

En ese sentido, Bottari aprovechó para agradecerle a la gente el apoyo de siempre, sobre todo en el momento crítico del partido ante el Lobo con la desventaja a su favor. "Quiero agradecerles porque hoy una vez más llenaron la cancha y nosotros sentimos el empuje de ellos siempre. Arrancamos con un gol tempranero y la gente es la que te empuja para adelante, así que ojalá que estén tan felices como nosotros y sigan junto con nosotros".

Por otra parte, el mediocampista de Independiente Rivadavia remarcó el convencimiento con el que viene trabajando el plantel desde hace ya varios meses, el mismo que se vio en el Gargantini ante Gimnasia y Esgrima. "Nosotros estamos convencidos del trabajo que venimos haciendo. Creo que fuimos justos ganadores en todo momento".

Independiente Rivadavia sigue haciendo historia

El primer clásico de la era moderna de Primera División quedó para Independiente Rivadavia y fue, nada más ni nada menos, que con una goleada 5 a 1. Luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025 y clasificarse por primera vez a la Copa Libertadores, el equipo de Alfredo Berti volvió a escribir un episodio memorable en las páginas de su historia.

"Eso es lo que nos recalca tal vez Alfredo (Berti), que sigamos haciendo historia. Obviamente uno quiere seguir dejando su huellita en el club, así que vamos por más cosas", señaló Tomás Bottari al respecto.

Embed - Tomás Bottari destacó el presente de la Lepra y le envió un mensaje a los hinchas

¿El camino a seguir? "Tenemos que seguir como venimos: perfil bajo, humildes. No somos los mejores ahora, ni éramos los peores porque perdimos con Barracas Central hace un par de fechas. Entonces creo que tenemos que seguir por la línea que venimos, que es el trabajo, la humildad y seguir consiguiendo triunfos, que las cosas después van a venir solas", sentenció el talentoso 5 que tiene Independiente Rivadavia.

Por último, Bottari se refirió al compromiso del próximo jueves ante Deportivo La Guaira por Copa Libertadores en el Malvinas Argentinas. "El jueves tenemos un partido importante que ojalá podamos dejar el triunfo y seguir ahí arriba en la Copa Libertadores". Será la tercera fecha del grupo correspondiente a la Lepra, donde el Azul manda con seis unidades.