La chicana entre Independiente Rivadavia y Gimnasia luego del triunfo Azul en el Parque: "Estos 33 son mejores"

La chicana entre Independiente Rivadavia y Gimnasia luego del triunfo Azul en el clásico mendocino

En una tarde soñada en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia venció a Gimnasia y Esgrima en el reecuentro de los dos históricos clubes provinciales en la máxima categoría del fútbol argentino. La última vez que se habían cruzado en esta condición fue en el Torneo Nacional de 1982.

La goleada 5 a 1 en favor de Azul comenzó en el Gargantini con un gol a los 30 segundos de comenzado por intermedio de un cabezazo del paraguayo Blas Armoa. Una distracción en la defensa de Independiente le permitió a Gimnasia y Esgrima ponerse en ventaja con un gol desde el vestuario.

clasico lepra gimnasia Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

La rapidez del tanto le valió a la Lepra una cargada de Gimnasia vía redes sociales donde la cuenta del Lobo escribió: "33 segundos", acompañados de unos emoji de arma de fuego. La cuenta del mensana aprovechó la temprana ventaja para darle vida al folclore futbolero en su cuenta de X. El número 33 aludió no solo al tiempo aproximado que registraba el cronómetro en ese momento del partido sino también al nombre con el que se conoce popularmente a la hinchada de Gimnasia y Esgrima: "Los famosos 33".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2048465596732285325&partner=&hide_thread=false 33 segundos pic.twitter.com/CdpCaY3Fn8 — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) April 26, 2026

Sin embargo, el empate llegó a los 18 minutos del primer tiempo a través del defensor Sheyko Studer y allí comenzó el cambio de curso de la historia. La Lepra logró imponerse finalmente 5 a 1 con una superioridad futbolística que Gimnasia y Esgrima no pudo doblegar.

Por ello, llegó luego la respuesta de la cuenta de X de Independiente Rivadavia a la chicana primera que le realizó Gimnasia y Esgrima luego del primer gol del partido. En un posteo que citó a aquel comentario mensana, la Lepra escribió: "Estos 33 son mejores", haciendo alusión a la cantidad de puntos que alcanzó en la tabla de posiciones de la Zona B que actualmente lidera.

Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia ya está clasificado a los playoffs del Torneo Apertura y el próximo compromiso será ante Deportivo La Guaira el próximo jueves, desde las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas. Por su parte, Gimnasia recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 9 del Apertura -aquella suspendida por el paro de AFA- el próximo fin de semana en el Víctor Legrotaglie.