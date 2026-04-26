"Colapinto es el campeón de la gente": la palabra de la representante del piloto de Alpine

"Colapinto es el campeón de la gente"

Es así que antes del evento Catarineu hizo hincapié en la importancia de Colapinto en la F1 poniendo en relevancia en las características que lo diferencian del resto de los pilotos: "Es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1".

La representante ha sido fundamental en la carrera del argentino donde su éxito se consolidó por los contactos y la gestión empresarial que eligió para llevarlo a la categoría más importante de los motores.

Embed "Franco Colapinto va a ser campeón, os lo digo ahora"



María Catarineu, representante del piloto argentino de Fórmula 1, aseguró que es "un ser humano humilde y trabajador".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/MS4kaUjDaK — Corta (@somoscorta) April 26, 2026

En diálogo con ESPN se atrevió a soñar en grande: "Franco es el campeón de la gente. Va a ser campeón, se los digo ahora. Pero, desde luego, es el campeón de la gente".

"Es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1. Si coges a los 22 pilotos, lo pondría número 1. Es un ser humano humilde, trabajador. Le da un poco de sentido al deporte. Su talento y humanidad, con nosotros, nos ha llevado ahí", agregó Catarineu.