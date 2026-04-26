En la previa de la histórica exhibición de Franco Colapinto en Palermo, Buenos Aires, la representante del piloto manifestó su entusiasmo, emoción y orgullo por la participación del argentino en un evento que lo tiene como figura absoluta que ha despertado gran entusiasmo entre los fanáticos de la Fórmula 1.
"Colapinto es el campeón de la gente": la palabra de la representante del piloto de Alpine
Maria Catarineu, representante de Franco Colapinto, también se animó a pronosticar que será campeón del mundo
Maria Catarineu es la encargada de guiar y acompañar a Colapinto en las distintas categorías preparativas y ahora se muestra a su lado en un sueño hecho realidad: el nacido en Pilar de 22 años es una figura de la Máxima representando a Alpine.
"Colapinto es el campeón de la gente"
Es así que antes del evento Catarineu hizo hincapié en la importancia de Colapinto en la F1 poniendo en relevancia en las características que lo diferencian del resto de los pilotos: "Es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1".
La representante ha sido fundamental en la carrera del argentino donde su éxito se consolidó por los contactos y la gestión empresarial que eligió para llevarlo a la categoría más importante de los motores.
En diálogo con ESPN se atrevió a soñar en grande: "Franco es el campeón de la gente. Va a ser campeón, se los digo ahora. Pero, desde luego, es el campeón de la gente".
"Es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1. Si coges a los 22 pilotos, lo pondría número 1. Es un ser humano humilde, trabajador. Le da un poco de sentido al deporte. Su talento y humanidad, con nosotros, nos ha llevado ahí", agregó Catarineu.