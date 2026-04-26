El 26 de abril se convertirá en un día histórico tanto para los fierreros como para el público en general porque Franco Colapinto trajo a la Fórmula 1 de regreso a la Argentina, aunque sea por unos instantes. Se trata de un hito que puede marcar la vuelta del Gran Premio de Buenos, generando gran expectativa.
En vivo: Franco Colapinto ya ruge en Buenos Aires
Franco Colapinto es la estrella absoluta de un momento histórico para la Argentina con el retorno de la Fórmula 1 en un evento multitudinario
Buenos Aires está de fiesta y una multitud acompaña el paso del piloto argentino por las calles de Palermo que contempla cuatro salidas de Colapinto.
- 12.45: Primera salida a bordo de un Lotus E20 de 2012 con estética de Alpine.
- 14.30: Salida histórica conduciendo una réplica del Flecha de Plata (Mercedes W196) de Juan Manuel Fangio.
- 15.15: Segunda vuelta con el Lotus E20.
- 15.55: Cierre del evento con una vuelta en un micro descapotable para saludar al público.
En vivo: la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
El público argentino se prepara para ser historia ya que podría romperse el récord absoluto de asistencia que se estableció en 1995 en el Gran Premio de Australia donde se hicieron presente 520 mil espectadores en los tres días que duró la actividad durante el fin de semana.
El furor que generó Franco Colapinto es de tal magnitud que podría superar esa cifra aunque con varias particularidades: se trata de una exhibición, no es una carrera oficial y habrá solo un piloto en pista.
Así suena el Lotus E20 de Franco Colapinto
Patricio Sardeli, líder de Airbag, fue el encargado de entonar el himno argentino con su guitarra antes de la primera salida de Franco Colapinto y luego de la presentación de Soledad Pastorutti.
Ya ruge Franco Colapinto en Buenos Aires
Minutos antes de las 13 Franco Colapinto salió a las calles de Palermo manejando el Lotus E20; el púbico se mostró sorprendido por el fuerte ruido que produce el monoplaza mientras que también expresaron la emoción de ver al piloto argentino.
Las lágrimas se hicieron presente en los rostros de los privilegiados que vieron la primer pasada de Colapinto, quien saludó al público y realizó trompos.
A las 13.12 ingresó a boxes y luego volverá a salir a las calles a bordo de una réplica del Mercedes-Benz W196, la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.
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