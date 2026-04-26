Marcas de vasos y botellas en la madera: el truco para eliminarlas fácilmente

Sin embargo, la madera sigue siendo el material más elegante, rústico y hogareño cuando se trata de decorar la casa. En muchos hogares los muebles de madera siguen siendo los predilectos y preferidos, aunque cuidarlos y limpiarlos requiera de un poco de paciencia y recomendaciones.

Hoy te voy a compartir un truco y algunas variantes para que puedas limpiar las marcas circulares que quedan en las mesas de madera cuando apoyamos un vaso, una botella, una copa, una maceta con una planta o cualquier cosa que tenga un poco de humedad.

Paso a paso: el truco para eliminar las marcas de la madera

Antes de conocer este truco de limpieza, es importante descubrir la causa de la mancha en la madera. Este material es muy sensible a la humedad, las sustancias orgánicas, el agua y todo lo que pueda penetrar en sus poros.

Las marcas en la madera pueden aparecer por tres motivos, y son justamente esas causas las que determinan cómo se ve la mancha y cómo se puede eliminar. En algunos casos, el daño es irreversible.

mancha en mesa de madera La humeda dy el calor son los principales problemas.

Las manchas blancas en la madera normalmente se deben al agua de condensación de las bebidas frías. Cuando apoyamos un vaso sobre la madera, con algo frío, esta agua puede ingresar en el acabado de la madera y queda atrapada.

Las manchas opacas y que parecen secas se producen cuando colocamos algo muy caliente sobre la madera y el calor altera el barniz superior.

Cuando las manchas en la madera son de color oscuro, es porque la humedad ha penetrado en el material de manera profunda, generando un daño más importante.

Para limpiar estas manchas, lo que puedes hacer es realizar un truco con calor o con alguna sustancia absorbente.

La primera opción de truco consiste en colocar el secador de pelo a temperatura media, por unos minutos, sobre la mancha en la madera .

consiste en colocar el secador de pelo a temperatura media, por unos minutos, sobre la mancha en la . Otra forma o truco para solucionar este problema es colocar una pasta de bicarbonato de sodio y un poco de agua sobre las marcas en la madera. Frotar un poco de vaselina también sirve para limpiar marcas más superficiales.

Errores comunes al limpiar la madera

Utilizar mucha agua para limpiar las manchas en la madera puede generar hinchazón y marcas de humedad. Un consejo extra: utiliza siempre posavasos para evitar marcas.

limpiar mueble de madera Cuida y limpia tus muebles de madera.

Los productos abrasivos con alcohol o sustancias corrosivas pueden dañar el acabado de la madera. Lo mismo ocurre si usamos esponjas o estropajos metálicos; lo mejor es usar paños suaves.