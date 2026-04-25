Reducí la acidez de tus salsas con esta simple verdura y sin usar azúcar o bicarbonato

tuco casero (1) Con un solo ingrediente podés mejorar tus comidas y evitar que te hagan mal.

La verdura infalible para eliminar la acidez de tus salsas

La zanahoria es el clásico secreto de cocina para equilibrar la acidez del tomate sin necesidad de agregar azúcar ni trucos químicos como el bicarbonato. Funciona porque tiene azúcares naturales que suavizan el sabor ácido del tomate, aporta un dulzor más equilibrado, sin dejar gusto artificial y sin duda mejora la textura y suma nutrientes.

Para usarla correctamente no hace falta complicarse y podés usarla como el resto de las verduras. Podés usarla rallada o en trozos grandes agregándola al principio de la cocción. La cantidad ideal es una zanahoria mediana por olla de salsa y bajo una cocción lenta. Es decir, cuanto más tiempo se cocine, mejor se integra el sabor. También podés dejarla, mixearla o sacarla al final si es que la zanahoria no es de tu agrado.

zanahoria, cebolla y morron El dulzor natural de la zanahoria equilibra el sabor sin necesidad de azúcar y, además, suma textura y nutrientes a la salsa.

Si bien no elimina la acidez por completo, sí la equilibra. Si la salsa está muy ácida, probablemente el problema sea el tomate que está muy verde o de mala calidad. Sin embargo, otras alternativas naturales sin que sea zanahoria pueden ser una cebolla bien cocida porque libera azúcares naturales, un chorrito de leche, ya que suaviza la acidez o directamente intenta que el tuco tenga una cocción más larga y es clave para cualquier salsa.