Colocar madera de cedro adentro del armario: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las larvas de polilla son las responsables de los agujeros en tus prendas favoritas de lana o seda. El cedro actúa como un escudo, evitando que estos insectos depositen sus huevos en el armario.

Aunque su efecto es mayor en insectos textiles, también ayuda a disuadir a otras pequeñas invasiones en zonas de almacenaje. Las hormigas son los principales responsables en este sentido.

plaga polillas Las polillas pueden ser eliminadas gracias al aroma de esta madera.

Más allá de combatir plagas, esta madera destaca por sus propiedades higroscópicas. Al ser una madera porosa, el cedro absorbe pequeñas cantidades de humedad ambiental.

Como si fuese poco, tienes que saber que, al colocar bloques o perchas de cedro, no solo perfumas tu ropa con una fragancia natural, sino que creas un ambiente más seco y saludable para tus tejidos.

El lugar estratégico del armario donde colocar estas maderas

Hoy en día puedes encontrar perchas completas hasta pequeñas bolas o virutas en sacos de tela que se adaptan a cualquier rincón.

En el caso de que solo tengas la madera, debes saber que tienes que ubicarla en un lugar estratégico para lograr estos beneficios. Coloca las piezas cerca de las prendas de fibras naturales o en los estantes más bajos del armario, donde la circulación de aire es menor.