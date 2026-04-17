Colocar madera de cedro adentro del armario: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Si alguna vez has abierto el armario de un familiar y has sentido un aroma amaderado y fresco, es muy probable que hubiera madera de cedro en su interior, y lo cierto es que esta es una estrategia altamente efectiva y natural para el mantenimiento del hogar.
La razón principal por la que se utiliza la madera de cedro es su potente capacidad para mantener alejadas a las plagas que pueden aparecer adentro del armario.
Colocar madera de cedro adentro del armario: por qué hacerlo y para qué sirve
A diferencia de los productos químicos agresivos, el cedro (especialmente el cedro rojo) contiene aceites volátiles naturales con un aroma que resulta intolerable para ciertos insectos.
Las larvas de polilla son las responsables de los agujeros en tus prendas favoritas de lana o seda. El cedro actúa como un escudo, evitando que estos insectos depositen sus huevos en el armario.
Aunque su efecto es mayor en insectos textiles, también ayuda a disuadir a otras pequeñas invasiones en zonas de almacenaje. Las hormigas son los principales responsables en este sentido.
Más allá de combatir plagas, esta madera destaca por sus propiedades higroscópicas. Al ser una madera porosa, el cedro absorbe pequeñas cantidades de humedad ambiental.
Como si fuese poco, tienes que saber que, al colocar bloques o perchas de cedro, no solo perfumas tu ropa con una fragancia natural, sino que creas un ambiente más seco y saludable para tus tejidos.
El lugar estratégico del armario donde colocar estas maderas
Hoy en día puedes encontrar perchas completas hasta pequeñas bolas o virutas en sacos de tela que se adaptan a cualquier rincón.
En el caso de que solo tengas la madera, debes saber que tienes que ubicarla en un lugar estratégico para lograr estos beneficios. Coloca las piezas cerca de las prendas de fibras naturales o en los estantes más bajos del armario, donde la circulación de aire es menor.