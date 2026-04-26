Un domingo histórico en el Parque: La Lepra y el Lobo, frente a frente en el Gargantini

Este domingo 26 de abril de 2026, el clásico vive un capítulo histórico en el estadio Bautista Gargantini ya que vuelve a jugarse en Primera después de aquellos cruces del Nacional de 1982 (empate 2-2 y victoria 2-0 para Independiente).

hinchas Lepra 4 Foto: Martín Pravata/UNO

La Lepra atraviesa un gran presente en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, pero el Lobo viene en alza y llega con intenciones de dar el gran golpe.

Marito Leproso, siempre está en el Gargantini

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Beto Rez Masud: "Un día especial"

Embed - Beto Rez Masud antes del clásico entre la Lepra y el Lobo

Otra acción benéfica de la Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia

Además de la habitual colecta de alimentos no perecederos y útiles escolares, la Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia aprovecharon el clásico para sumar gente a la campaña Sangre de Campeones para donar sangre y registrarse como donante de médula ósea.

hinchas lepra 6 Foto: Martín Pravata/UNO

La iniciativa es de la Fundación y el club junto a INCAIMEN y el Servicio Regional de Hemoterapia.

El Lobo, con Porretta, en el Gargantini

El plantel de Gimnasia y Esgrima llegó a las 13.25 al Gargantini con su presidente Fernando Porretta encabezando la delegación que llegó desde la concentración.

porretta 1

Los hinchas azules en el Gargantini

Los simpatizantes locales fueron llegando desde temprano a La Catedral para presenciar un clásico que desde el 2015 no se jugaba en este escenario. Ese día ganó la Lepra 4 a 2.

El destino vuelve a cruzarlos en Primera después de que Independiente Rivadavia lograra el ascenso en 2023 y Gimnasia lo hiciera en 2025.

Embed - Los hinchas de la Lepra antes del clásico con el Lobo

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Fuerte operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un operativo especial para el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, este domingo en el estadio Bautista Gargantini.

El dispositivo contempló la presencia de 245 efectivos dentro del estadio de la Lepra y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento.

El operativo comenzó varias horas antes, con cortes de tránsito y controles en los accesos. La apertura de puertas fue a las 13 y los primeros movimientos policiales se activaron entre 3 y 4 horas antes.