El Superclásico Mendocino entre los dos clubes más grandes de Mendoza: Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, volvió a la máxima categoría del fútbol argentino después de 44 años y los hinchas locales disfrutan de un domingo especial.
Un domingo histórico en el Parque: La Lepra y el Lobo, frente a frente en el Gargantini
El Superclásico Mendocino entre los dos clubes más grandes de Mendoza: Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, volvió a la máxima categoría del fútbol argentino después de 44 años y los hinchas locales disfrutan de un domingo especial.
La Lepra y el Lobo, como lo indica la historia, generaron un clima futbolero único en el Parque General San Martín para poner una vez más de manifiesto la rivalidad histórica entre ambos, con el condimento de que hoy están los dos en la elite del fútbol nacional.
Este domingo 26 de abril de 2026, el clásico vive un capítulo histórico en el estadio Bautista Gargantini ya que vuelve a jugarse en Primera después de aquellos cruces del Nacional de 1982 (empate 2-2 y victoria 2-0 para Independiente).
La Lepra atraviesa un gran presente en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, pero el Lobo viene en alza y llega con intenciones de dar el gran golpe.
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Otra acción benéfica de la Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia
Además de la habitual colecta de alimentos no perecederos y útiles escolares, la Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia aprovecharon el clásico para sumar gente a la campaña Sangre de Campeones para donar sangre y registrarse como donante de médula ósea.
La iniciativa es de la Fundación y el club junto a INCAIMEN y el Servicio Regional de Hemoterapia.
El Lobo, con Porretta, en el Gargantini
El plantel de Gimnasia y Esgrima llegó a las 13.25 al Gargantini con su presidente Fernando Porretta encabezando la delegación que llegó desde la concentración.
Los hinchas azules en el Gargantini
Los simpatizantes locales fueron llegando desde temprano a La Catedral para presenciar un clásico que desde el 2015 no se jugaba en este escenario. Ese día ganó la Lepra 4 a 2.
El destino vuelve a cruzarlos en Primera después de que Independiente Rivadavia lograra el ascenso en 2023 y Gimnasia lo hiciera en 2025.
Fuerte operativo de seguridad
El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un operativo especial para el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, este domingo en el estadio Bautista Gargantini.
El dispositivo contempló la presencia de 245 efectivos dentro del estadio de la Lepra y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento.
El operativo comenzó varias horas antes, con cortes de tránsito y controles en los accesos. La apertura de puertas fue a las 13 y los primeros movimientos policiales se activaron entre 3 y 4 horas antes.