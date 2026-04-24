Fuerte operativo de seguridad para el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que el operativo comenzará varias horas antes, con cortes de tránsito y controles en los accesos. La apertura de puertas está prevista para las 13.30, mientras que los primeros movimientos policiales se activarán entre 3 y 4 horas antes.

En cuanto a la organización, destacó el trabajo coordinado con las dirigencias de ambos clubes y el monitoreo permanente: “Venimos trabajando como en todos los partidos, en conjunto con los clubes, con buena predisposición y resultados positivos”, señaló.

Uno de los ejes del operativo será el programa Tribuna Segura, que se implementará con controles en los ingresos y la participación de cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), que colaboran en las tareas preventivas.

En paralelo, se mantendrá el seguimiento de personas con antecedentes vinculados a violencia en el fútbol, en articulación con el Ministerio Público Fiscal.

El operativo también contempla patrullajes preventivos en la zona y refuerzos en puntos estratégicos para evitar cruces entre hinchadas o situaciones de riesgo.

La conferencia de Hernán Amat

Conferencia de Hernan Amat

Restricciones para los hinchas que asistan al clásico mendocino

No se permitirá el ingreso de elementos contundentes o que puedan ser arrojados al campo de juego. Entre ellos, botellas, encendedores, objetos cortopunzantes o cualquier elemento que represente riesgo.

Tampoco están autorizadas las banderas de gran tamaño.

Continúa vigente la restricción en el traslado de barras en colectivos. Se trata de una decisión adoptada por AUTAM junto a las empresas del sector, que resolvieron dejar de prestar unidades para ese fin. Esta medida obligó a reconfigurar los operativos de seguridad, incorporando controles específicos y monitoreo en tiempo real de las unidades, con comunicación directa al 911 para intervenir de manera inmediata ante cualquier situación.

La presencia de cuidacoches en las inmediaciones del estadio está prohibida y se solicita a los asistentes no realizar pagos y denunciar cualquier situación al 911.