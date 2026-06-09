Mendoza se sumó a una campaña de concientización en el Día de la Esclerosis Múltiple

Para arribar al diagnóstico, el estudio más importante es la resonancia magnética. En los casos donde persisten dudas clínicas, también puede realizarse una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo.

Los especialistas remarcan que los avances terapéuticos de los últimos años permiten reducir significativamente las recaídas y evitar la aparición de nuevas lesiones neurológicas. Gracias a ello, muchas personas con esclerosis múltiple pueden desarrollar una vida activa, continuar sus estudios, trabajar y practicar actividades deportivas.

Si bien no existe un registro oficial debido a que la esclerosis múltiple no es una enfermedad de notificación obligatoria, las estimaciones basadas en la prevalencia nacional indican que entre 600 y 700 mendocinos conviven actualmente con esta patología.

Desde el sistema público, el acceso al programa requiere una derivación previa del médico clínico de cabecera, quien evalúa los síntomas iniciales y determina la necesidad de una consulta especializada.

Los especialistas coinciden en que reducir los tiempos de diagnóstico continúa siendo uno de los principales desafíos para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de quienes viven con esclerosis múltiple.