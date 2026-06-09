Mendoza se sumó a la campaña de concientización por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con acciones de concientización sobre una enfermedad crónica que afecta principalmente a adultos jóvenes y que, si bien no tiene cura, puede controlarse de manera efectiva mediante un diagnóstico precoz y tratamientos oportunos. Las actividades se concentraron el 30 de mayo.
Mendoza se sumó a una campaña de concientización en el Día de la Esclerosis Múltiple
En Mendoza estiman que entre 600 y 700 personas conviven con esta enfermedad que afecta principalmente a adultos jóvenes
Como parte de la campaña global, la Casa de Gobierno de Mendoza se iluminó de color naranja para visibilizar una patología considerada la principal causa no traumática de discapacidad en personas jóvenes a nivel mundial.
Síntomas que requieren atención
Entre los signos de alerta más frecuentes figuran la pérdida o disminución de la visión en un ojo, visión doble, dificultades para caminar, trastornos del equilibrio, falta de coordinación, pérdida de fuerza y alteraciones de la sensibilidad en brazos o piernas.
Para arribar al diagnóstico, el estudio más importante es la resonancia magnética. En los casos donde persisten dudas clínicas, también puede realizarse una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo.
Los especialistas remarcan que los avances terapéuticos de los últimos años permiten reducir significativamente las recaídas y evitar la aparición de nuevas lesiones neurológicas. Gracias a ello, muchas personas con esclerosis múltiple pueden desarrollar una vida activa, continuar sus estudios, trabajar y practicar actividades deportivas.
Si bien no existe un registro oficial debido a que la esclerosis múltiple no es una enfermedad de notificación obligatoria, las estimaciones basadas en la prevalencia nacional indican que entre 600 y 700 mendocinos conviven actualmente con esta patología.
Desde el sistema público, el acceso al programa requiere una derivación previa del médico clínico de cabecera, quien evalúa los síntomas iniciales y determina la necesidad de una consulta especializada.
Los especialistas coinciden en que reducir los tiempos de diagnóstico continúa siendo uno de los principales desafíos para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de quienes viven con esclerosis múltiple.