"Me encantaría conocerlo": Franco Colapinto quiere conocer a un ídolo argentino en el GP de Miami

Franco Colapinto quiere conocer a Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto volverá a Estados Unidos para ser parte del Gran Premio de Miami y se espera que Lionel Messi asista a los paddocks de la Fórmula 1 con el objetivo de concretar un saludo que hasta el momento no se ha podido realizar.

Frente a esta posibilidad, el piloto expresó: "Yo no organizo nada. Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o sea algo de marketing, porque me daría mucha vergüenza".

Embed ¿Tendremos encuentro entre LEO MESSI y FRANCO COLAPINTO en Miami?



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/wtNfZhlXJl — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

"Me encantaría conocerlo, pero que se dé natural. Si sucede, sucede, y si no en otro momento", manifestó Colapinto de manera tímida y precavida.

Para completar agregó entre risas: "Llevo el helado".

Franco Colapinto - GP Miami Franco Colapinto correrá en el GP de Miami.

El cronograma del GP de Miami

Viernes 1 de mayo: Prácticas libres 1: 13 a 14.30. Clasificación Sprint: 17.30.

Sábado 2 de mayo: Carrera Sprint: 13 a 14. Clasificación: 17 a 18.

Domingo 3 de mayo: Carrera: 17.



Todos los horarios corresponden a la Argentina.