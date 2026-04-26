"Me encantaría conocerlo": Franco Colapinto quiere conocer a un ídolo argentino en el GP de Miami

Franco Colapinto quiere conocer a Lionel Messi en Miami
Franco Colapinto volverá a Estados Unidos para ser parte del Gran Premio de Miami y se espera que Lionel Messi asista a los paddocks de la Fórmula 1 con el objetivo de concretar un saludo que hasta el momento no se ha podido realizar.
Frente a esta posibilidad, el piloto expresó: "Yo no organizo nada. Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o sea algo de marketing, porque me daría mucha vergüenza".
"Me encantaría conocerlo, pero que se dé natural. Si sucede, sucede, y si no en otro momento", manifestó Colapinto de manera tímida y precavida.
Para completar agregó entre risas: "Llevo el helado".
Franco Colapinto - GP Miami
Franco Colapinto correrá en el GP de Miami.
El cronograma del GP de Miami
- Viernes 1 de mayo:
- Prácticas libres 1: 13 a 14.30.
- Clasificación Sprint: 17.30.
- Sábado 2 de mayo:
- Carrera Sprint: 13 a 14.
- Clasificación: 17 a 18.
- Domingo 3 de mayo:
Todos los horarios corresponden a la Argentina.