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¿Se encontrarán los argentinos?

"Me encantaría conocerlo": Franco Colapinto quiere conocer a un ídolo argentino en el GP de Miami

Franco Colapinto habló antes del Road Show en Palermo y palpitó una posible reunión con un ídolo mundial cuando participe del GP de Miami

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto desea conocer a otro ídolo argentino.

Franco Colapinto desea conocer a otro ídolo argentino.

Aunque parezca increíble, Franco Colapinto y Lionel Messi aún no se conocen, por lo que el Gran Premio de Miami puede ser el contexto ideal para que los ídolos argentinos puedan programar un encuentro en tierra estadounidense ya que el piloto competirá en Florida entre el 1 y el 3 de mayo.

Antes de hacerse presente en las calles de Palermo para participar del Road Show Colapinto se refirió a sus intenciones de conocerlo, pero sorprendió la timidez que tuvo al expresarlo.

Franco Colapinto
Franco Colapinto habl&oacute; antes de su exhibici&oacute;n.

Franco Colapinto habló antes de su exhibición.

Franco Colapinto quiere conocer a Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto volverá a Estados Unidos para ser parte del Gran Premio de Miami y se espera que Lionel Messi asista a los paddocks de la Fórmula 1 con el objetivo de concretar un saludo que hasta el momento no se ha podido realizar.

Frente a esta posibilidad, el piloto expresó: "Yo no organizo nada. Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o sea algo de marketing, porque me daría mucha vergüenza".

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"Me encantaría conocerlo, pero que se dé natural. Si sucede, sucede, y si no en otro momento", manifestó Colapinto de manera tímida y precavida.

Para completar agregó entre risas: "Llevo el helado".

Franco Colapinto - GP Miami
Franco Colapinto correr&aacute; en el GP de Miami.

Franco Colapinto correrá en el GP de Miami.

El cronograma del GP de Miami

  • Viernes 1 de mayo:
    • Prácticas libres 1: 13 a 14.30.
    • Clasificación Sprint: 17.30.
  • Sábado 2 de mayo:
    • Carrera Sprint: 13 a 14.
    • Clasificación: 17 a 18.
  • Domingo 3 de mayo:
    • Carrera: 17.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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