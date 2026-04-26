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Galería de fotos y videos: Los hinchas de Independiente Rivadavia tiñeron de azul el Parque para el clásico con el Lobo

El estadio Bautista Gargantini lució como en sus tardes más gloriosas para recibir al clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en Primera División.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Fiesta del fútbol en el Gargantini.

Fiesta del fútbol en el Gargantini.

Foto: Martín Pravata/UNO

El estadio Bautista Gargantini lució como en sus tardes más gloriosas para recibir al clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en Primera División.

El duelo entre la Lepra y el Lobo solo tuvo público local y el Parque General San Martín se tiñó de azul para el choque entre el mejor equipo del fútbol argentino en lo que va de la temporada y su tradicional rival, de ascendente campaña en su primer año en la máxima categoría.

Espectacular recibimiento para Independiente Rivadavia

Embed - Explotó el Gargantini para recibir a Independiente Rivadavia antes del clásico con Gimnasia

Los Caudillos siempre presentes

Embed - Los Caudillos del Parque en la Popular del Gargantini

Postales de los hinchas de la Lepra en el clásico

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