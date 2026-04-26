El estadio Bautista Gargantini lució como en sus tardes más gloriosas para recibir al clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en Primera División.
Torneo Apertura
Galería de fotos y videos: Los hinchas de Independiente Rivadavia tiñeron de azul el Parque para el clásico con el Lobo
El estadio Bautista Gargantini lució como en sus tardes más gloriosas para recibir al clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en Primera División.
El duelo entre la Lepra y el Lobo solo tuvo público local y el Parque General San Martín se tiñó de azul para el choque entre el mejor equipo del fútbol argentino en lo que va de la temporada y su tradicional rival, de ascendente campaña en su primer año en la máxima categoría.