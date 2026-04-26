Tomás Etcheverry y Solana Sierra ya están en los octavos de final en el Madrid Open

Preclasificado número 25, Tommy Etcheverry irá en la próxima ronda con el francés Athur Fils, 21er favorito y reciente ganador del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.

Embed - PARTIDAZO DE ETCHEVERRY ANTE PRIZMIC Y PASO A LOS OCTAVOS DE MADRID | RESUMEN

Este encuentro se jugará el martes 28 de abril ya que para el lunes está programado que Francisco Cerúndolo, compañero de dobles de Etcheverry en este torneo, se mida con el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (preclasificado 18).

El duelo entre Fran Cerúndolo y Darderi, por la tercera ronda, se jugará no antes de las 11 hora argentina de este lunes con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los tenistas con más partidos ganados en 2026

Jannik Sinner 25

Carlos Alcaraz 22

Alexander Zverev 22

Daniil Medvedev 20

TOMÁS ETCHEVERRY 20

Solana Sierra hizo historia en el WTA 1000 de Madrid

Solana Sierra, 88 del ranking mundial femenino, superó a la turca Zeynep Sonmez (67) por 0-6, 6-2 y 6-3 para meterse en los octavos de final del Madrid Open femenino.

Embed - Solana Sierra vs. Zeynep Sonmez | 2026 Madrid Round 3 | WTA Match Highlights

La argentina de 21 años jugará por primera vez entre las 16 mejores de un WTA 1000 y será este lunes a las 8 ante la checa Karolina Pliskova (197 y ex número).

Solana es la primera mujer argentina en arribar a esa instancia en Madrid y la primera que llega tan lejos en un WTA 1000 desde que Nadia Podoroska lo hiciera en Roma 2021.

Derrota de Thiago Tirante en la tercera ronda

En la jornada de este domingo se produjo la eliminación de Thiago Tirante quien tuvo una gran labor en el Masters 1000 de Madrid.

El argentino cayó ante el favorito número 19, el inglés Cameron Norrie, por 7-5 y 7-6 (5).