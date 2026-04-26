Tomás Etcheverry y Solana Sierra avanzaron a los octavos de final del Masters 1000 y el WTA 1000 de Madrid que se juega en el complejo de La Caja Mágica.
Tomás Etcheverry y Solana Sierra ya están en los octavos de final en el Madrid Open
Tomás Etcheverry y Solana Sierra avanzaron a los octavos de final del Masters 1000 y el WTA 1000 de Madrid que se juega en el complejo de La Caja Mágica.
Etcheverry le ganó en tres sets al croata Dino Prizmic para ser el segundo argentino en clasificarse a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid donde este lunes buscará clasificarse Francisco Cerúndolo.
Etcheverry, nacido en La Plata, se impuso por 2-6, 6-4 y 6-3 para meterse entre los 16 mejores tenistas del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo en la capital española.
Preclasificado número 25, Tommy Etcheverry irá en la próxima ronda con el francés Athur Fils, 21er favorito y reciente ganador del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.
Este encuentro se jugará el martes 28 de abril ya que para el lunes está programado que Francisco Cerúndolo, compañero de dobles de Etcheverry en este torneo, se mida con el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (preclasificado 18).
El duelo entre Fran Cerúndolo y Darderi, por la tercera ronda, se jugará no antes de las 11 hora argentina de este lunes con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
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Solana Sierra hizo historia en el WTA 1000 de Madrid
Solana Sierra, 88 del ranking mundial femenino, superó a la turca Zeynep Sonmez (67) por 0-6, 6-2 y 6-3 para meterse en los octavos de final del Madrid Open femenino.
La argentina de 21 años jugará por primera vez entre las 16 mejores de un WTA 1000 y será este lunes a las 8 ante la checa Karolina Pliskova (197 y ex número).
Solana es la primera mujer argentina en arribar a esa instancia en Madrid y la primera que llega tan lejos en un WTA 1000 desde que Nadia Podoroska lo hiciera en Roma 2021.
Derrota de Thiago Tirante en la tercera ronda
En la jornada de este domingo se produjo la eliminación de Thiago Tirante quien tuvo una gran labor en el Masters 1000 de Madrid.
El argentino cayó ante el favorito número 19, el inglés Cameron Norrie, por 7-5 y 7-6 (5).
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