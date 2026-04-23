Hay 7 argentinos en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid: cuándo juegan y dónde verlo

Este encuentro será seguramente el sábado mismo día en el que Juan Manuel Cerúndolo deberá jugar con favorito número 18, el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi. El menor de los Cerúndolo empezó su campaña en la capital española venciendo por un doble 6-4 al alemán Daniel Altmaier.

Embed - DEBUT SOÑADO PARA JUANMA CERÚNDOLO CON TRIUNFO EN SETS CORRIDOS ANTE ALTMAIER EN MADRID | RESUMEN

La otra victoria de este jueves fue la de Camilo Ugo quien le ganó nada menos que al francés Gael Monfils en su última participación en este torneo. La victoria del argentino fue por 6-3 y 6-4 y su próximo rival será el italiano Flavio Cobolli, favorito número 10.

Embed - GRAN VICTORIA DE UGO CARABELLI ANTE MONFILS PARA METERSE EN LA SIGUIENTE RONDA DE MADRID | RESUMEN

Dos derrotas argentinas en el Masters 1000 de Madrid

Sebastián Báez y Marco Trungelliti fueron los dos argentinos que perdieron en la jornada de este jueves sus respectivos partidos ante el lituano Vilius Gaubas (7-5 y 6-1) y el español Daniel Mérida (6-4, 1-6 y 7-6).

Embed - A TRUNGELLITI NO LE ALCANZÓ ANTE MÉRIDA EN UN PARTIDAZO Y SE DESPIDIÓ DEL M1000 DE MADRID | RESUMEN

La particularidad es que Trungelliti había perdido con Mérida en la última ronda de la qualy, pero el santiagueño ingresó al cuadro como lucky loser y el sorteo determinó que vuelva a jugar con el mismo rival.

Lo que viene para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid

Viernes 24/4

11 Tomás Etcheverry vs. Sebastian Ofner (Austria)

11 Solana Sierra vs. Magdalena Frech (Polonia)

14.30 Thiago Tirante vs. Tommy Paul (Estados Unidos)

Sábado 25/4 (horario a confirmar)

Francisco Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann (Alemania)

Mariano Navone vs. Alexander Zverev (Alemania)

Juan Manuel Cerúndolo vs. Luciano Darderi (Italia)

Camilo Ugo vs. Flavio Cobolli (Italia)

Televisa en vivo ESPN y Disney Plus.