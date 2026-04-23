Hay 7 argentinos en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid: cuándo juegan y dónde verlo

Con un saldo positivo para los tenistas argentinos se completó este jueves la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, una de las citas más importantes de la temporada europea de canchas lentas.
Con un saldo positivo para los tenistas argentinos se completó la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
Con un saldo positivo para los tenistas argentinos se completó este jueves la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, una de las citas más importantes de la temporada europea de canchas lentas.
Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo ganaron sus respectivos partidos de la primera ronda instancia en la que fueron eliminados Sebastián Báez y Marco Trungelliti.
Navone le ganó al portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-4 para avanzar a la segunda ronda donde jugará nada menos que ante el segundo preclasificado, el alemán Alexander Zverev.
Este encuentro será seguramente el sábado mismo día en el que Juan Manuel Cerúndolo deberá jugar con favorito número 18, el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi. El menor de los Cerúndolo empezó su campaña en la capital española venciendo por un doble 6-4 al alemán Daniel Altmaier.
La otra victoria de este jueves fue la de Camilo Ugo quien le ganó nada menos que al francés Gael Monfils en su última participación en este torneo. La victoria del argentino fue por 6-3 y 6-4 y su próximo rival será el italiano Flavio Cobolli, favorito número 10.
Sebastián Báez y Marco Trungelliti fueron los dos argentinos que perdieron en la jornada de este jueves sus respectivos partidos ante el lituano Vilius Gaubas (7-5 y 6-1) y el español Daniel Mérida (6-4, 1-6 y 7-6).
La particularidad es que Trungelliti había perdido con Mérida en la última ronda de la qualy, pero el santiagueño ingresó al cuadro como lucky loser y el sorteo determinó que vuelva a jugar con el mismo rival.
Viernes 24/4
Sábado 25/4 (horario a confirmar)
Televisa en vivo ESPN y Disney Plus.