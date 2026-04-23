Cuáles son los árboles frutales que se deben trasplantar en mayo, según experto en jardinería

limonero El limonero es un árbol cítrico que debe trasplantarse a finales del invierno o principios de primavera.

Al realizar el trasplante al inicio del otoño, las raíces disponen de varios meses para establecerse y acumular reservas antes de la llegada de la primavera. Según el experto en jardinería, si este proceso se posterga demasiado (por ejemplo, hacia agosto), la planta tendrá poco tiempo para fortalecerse, lo que resultará en un brote débil o tardío.

En lo que concierne puntualmente al acto de trasplantar el árbol frutal, el experto recomienda preparar el hoyo y colocar la planta el mismo día. De lo contrario, las paredes del agujero se secan y crean una barrera física que dificulta el avance de las nuevas raíces. Al finalizar, es fundamental pisar la tierra para eliminar bolsas de aire y evitar la poda de raíces, a menos que se trate de partes viejas o dañadas.

cerezo El cerezo debe trasplantarse en mayo.

En cuanto a la nutrición, el experto advierte contra la fertilización inmediata. Lo ideal es utilizar compost maduro o envejecido, que favorece el desarrollo biológico inicial. Los fertilizantes con nitrógeno, fósforo y potasio deben reservarse para la primavera, cuando el árbol frutal ya ha superado el periodo de adaptación y comienza su fase de crecimiento activo.