Cuáles son los árboles frutales que se deben trasplantar en mayo, según experto en jardinería

El éxito de un huerto no depende únicamente de la calidad de la semilla o del riego posterior, sino fundamentalmente de la elección del momento preciso para su trasplante. Esta tarea de jardinería debe responder al tipo de árbol frutal y también a la época del año que estamos atravesando. Por lo tanto, hoy aprenderás a identificar cuáles son las plantas que deberás trasplantar en mayo.
Jardinería: estos son los árboles frutales que debemos trasplantar en mayo
Según explica el Dr. Richard Bastías Ibarra, especialista en Fisiología y manejo de árboles frutales, este proceso es una de las maniobras más estresantes para cualquier ejemplar, ya que las raíces suelen sufrir cortes o deshidratación. Por ello, entender el calendario biológico de cada especie es vital para asegurar un crecimiento vigoroso.
En mayo, los árboles frutales que se deben trasplantar son los caducifolios. Especies como el peral, el cerezo y el duraznero, que pierden su follaje en esta estación, se benefician significativamente de ser movidos en esta época.
Al realizar el trasplante al inicio del otoño, las raíces disponen de varios meses para establecerse y acumular reservas antes de la llegada de la primavera. Según el experto en jardinería, si este proceso se posterga demasiado (por ejemplo, hacia agosto), la planta tendrá poco tiempo para fortalecerse, lo que resultará en un brote débil o tardío.
En lo que concierne puntualmente al acto de trasplantar el árbol frutal, el experto recomienda preparar el hoyo y colocar la planta el mismo día. De lo contrario, las paredes del agujero se secan y crean una barrera física que dificulta el avance de las nuevas raíces. Al finalizar, es fundamental pisar la tierra para eliminar bolsas de aire y evitar la poda de raíces, a menos que se trate de partes viejas o dañadas.
En cuanto a la nutrición, el experto advierte contra la fertilización inmediata. Lo ideal es utilizar compost maduro o envejecido, que favorece el desarrollo biológico inicial. Los fertilizantes con nitrógeno, fósforo y potasio deben reservarse para la primavera, cuando el árbol frutal ya ha superado el periodo de adaptación y comienza su fase de crecimiento activo.