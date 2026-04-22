Masters 1000 de Madrid: cómo les fue a los argentinos en la primera ronda

El argentino le quebró el saque a su oponente en tres ocasiones para avanzar en el cuarto Masters 1000 de la temporada donde su próximo rival será el estadounidense Tommy Paul (15), quien debutará en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados.

De esta manera, Tirante extiende su muy buen momento, ya que el último torneo que había disputado fue el ATP 250 de Houston, donde alcanzó las semifinales, mientras que unas semanas antes llegó a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami después de superar la clasificación.

Bautista Agut, por su parte, se despidió del público español ya que hace pocos días anunció que esta será su última temporada como profesional.

Embed - TRIUNFAZO DE THIAGO TIRANTE VS. BAUTISTA AGUT PARA METERSE EN LA SIGUIENTE RONDA DE MADRID | RESUMEN

Argentinos en Madrid: triunfos y próximos desafíos

El otro argentino que jugará este miércoles en el Masters 1000 de Madrid será Francisco Comesaña, quien tendrá un duro compromiso con el checo Tomas Machac.

Triunfo de Solana Sierra en el cuadro femenino de Madrid

En la primera ronda de la competencia femenina, Solana Sierra se impuso ajustadamente a la ucraniana Dayana Yastremska por 7-6 (10) y 7-6 (8).

Su rival en la segunda ronda, este viernes 24 de abril, será Magdalena Frech, de Polonia, número 34 del ranking de la WTA.

Lo que viene para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid

Lo que viene para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid

7.10 Mariano Navone vs. Nuno Borges (Portugal)

8.20 Sebastián Báez vs. Vilius Gaubas (Lituania)

9.30 Juan Manuel Cerúndolo vs. Daniel Altamier (Alemania)

9.30 Marco Trungelliti vs. Daniel Mérida (España)

10.20 Camilo Ugo vs. Gael Monfils (Francia)

Viernes 24/4

Thiago Tirante vs. Tommy Paul (Estados Unidos)

Tomás Etcheverry vs. Sebastian Ofner (Austria)

Francisco Cerúndolo vs. Hanfmann (Alemania) o Girón (Estados Unidos)

Solana Sierra vs. Magdalena Frech (Polonia)

Televisa en vivo ESPN y Disney Plus.