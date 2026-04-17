Dos bajas de peso en el Masters de Madrid: los motivos de la ausencia de los dos top ten

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar", comenzó diciendo Alcaraz en sus redes sociales. "Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", explicó el murciano quien se bajó de Barcelona por un dolor en su muñeca contraído en su debut en el certamen.

Novak Djokovic Novak Djokovic decidió preservar su físico y se bajó del Masters de Madrid para llegar óptimo a Roland Garros.

La misma suerte que Alcaraz corre para Novak Djokovic. El serbio acusó tener "algunos problemas físicos" semanas atrás donde puso en duda su participación en la capital española. Finalmente este viernes hizo oficial el anuncio de su baja del Masters de Madrid para recuperarse en busca de llegar en condiciones óptimas a Roland Garros donde defenderá lo hecho en 2025 cuando llegó a semifinales del Grand Slam.

"Madrid, lamentablemente no podré competir este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", escribió Nole en sus redes. Djokovic se coronó en el Masters de Madrid en tres ocasiones: 2011, 2016 y 2019. El certamen en la ciudad española comenzará oficialmente el 23 de abril.