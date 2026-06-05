Ni el Arco, ni el Aconcagua: el cerro mendocino que es ideal para principiantes y ofrece una vista única

El cerro mendocino que es ideal para principiantes

Se trata del Cerrito El Llorón, una joya ubicada en el Parque Deportivo de Montaña, a tan solo minutos del centro de la ciudad de Mendoza y pegado al tradicional Cerro de la Gloria.

A diferencia de otras rutas de la precordillera que exigen horas de caminata regular y terrenos muy escarpados, este cerro se destaca por su accesibilidad, siendo ideal para aquellas personas que no tienen experiencia en montaña.

Con senderos perfectamente marcados, el tiempo de ascenso en este cerro oscila entre la media hora y los cuarenta y cinco minutos, en una caminata alegre que te permite reconectar con la naturaleza sin presión ni desgaste.

cerro el lloron Al llegar, la recompensa es una vista única.

Al llegar a la cima, la recompensa es una postal impresionante en 360 grados: hacia un lado, el pulso y la arboleda de la Ciudad de Mendoza; hacia el otro, la inmensidad del piedemonte y las primeras estribaciones de la cordillera.

Si eres un amante del turismo, debes subir este cerro. El momento más recomendado para hacerlo es cuando cae el atardecer, cuando el sol se esconde en la montaña y tiñe el cielo de rojo.

3 consejos para tu primera caminata

Aunque se trate de un circuito de trekking de baja exigencia, la geografía mendocina siempre exige respeto. Si vas a visitarlo, no olvides llevar: