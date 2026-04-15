La pésima noticia para Carlos Alcaraz en el ATP de Barcelona

Carlos Alcaraz anunció su baja del ATP 500 de Barcelona por lesión. En una conferencia de prensa, el murciano explicó las razones que lo llevaron a abandonar el certamen disputado en su país, en el que ya no podrá recuperar de inmediato el número uno del mundo y tampoco podrá festejar ante su gente.

Las razones de la baja de Carlos Alcaraz del ATP de Barcelona

alcaraz lesion El momento de la lesión de Carlos Alcaraz en el ATP de Barcelona.

La lesión de Carlos Alcaraz se dio precisamente en el debut ante Otto Virtanen. El español debió recibir asistencia médica en su muñeca derecha que posteriormente fue vendada para continuar con el partido.