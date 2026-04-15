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La pésima noticia para Carlos Alcaraz en el ATP de Barcelona

Carlos Alcaraz sigue con la mala racha luego de perder en Montecarlo y dejar el número uno del mundo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Carlos Alcaraz abandonó el ATP de Barcelona. 

Carlos Alcaraz abandonó el ATP de Barcelona. 

Carlos Alcaraz no atraviesa una buena semana. El pasado domingo perdió la final del Masters de Montecarlo ante Jannik Sinner y dejó de ser el número uno del ranking ATP. Sin embargo, eso no fue todo: este miércoles el tenista español volvió a dar que hablar con otra mala noticia.

Carlos Alcaraz anunció su baja del ATP 500 de Barcelona por lesión. En una conferencia de prensa, el murciano explicó las razones que lo llevaron a abandonar el certamen disputado en su país, en el que ya no podrá recuperar de inmediato el número uno del mundo y tampoco podrá festejar ante su gente.

Las razones de la baja de Carlos Alcaraz del ATP de Barcelona

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El momento de la lesi&oacute;n de Carlos Alcaraz en el ATP de Barcelona.&nbsp;

El momento de la lesión de Carlos Alcaraz en el ATP de Barcelona.

La lesión de Carlos Alcaraz se dio precisamente en el debut ante Otto Virtanen. El español debió recibir asistencia médica en su muñeca derecha que posteriormente fue vendada para continuar con el partido.

Los dolores persistieron en el número dos del mundo y este miércoles se ausentó de los entrenamientos para poder conversar con su equipo ante la disminución física. Luego, el tenista comunicó la determinación de retirarse del torneo en el que hacía de local y era máximo favorito. Con la baja, el murciano perdió 250 puntos en el ranking.

En plena preparación rumbo a Roland Garros, se espera que Carlos Alcaraz pueda volver a competir en el Masters de Madrid que comenzará a fin de mes y que también lo tendrá como uno de los favoritos con la compañía de su gente.

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