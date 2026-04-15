La pésima noticia para Carlos Alcaraz en el ATP de Barcelona

Los dolores persistieron en el número dos del mundo y este miércoles se ausentó de los entrenamientos para poder conversar con su equipo ante la disminución física. Luego, el tenista comunicó la determinación de retirarse del torneo en el que hacía de local y era máximo favorito. Con la baja, el murciano perdió 250 puntos en el ranking.
En plena preparación rumbo a Roland Garros, se espera que Carlos Alcaraz pueda volver a competir en el Masters de Madrid que comenzará a fin de mes y que también lo tendrá como uno de los favoritos con la compañía de su gente.