La impactante racha de Carlos Alcaraz que se prolongó ante Etcheverry en el Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz fue de mayor a menor para vencer a Tomás Etcheverry, avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo y prolongó su racha de más de 6 años sin perder contra un argentino en torneos de ATP.
Carlos Alcaraz venció a Tomás Etcheverry, avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo y lleva más de 6 años sin perder contra un argentino en torneos de ATP.
Carlos Alcaraz fue de mayor a menor para vencer a Tomás Etcheverry, avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo y prolongó su racha de más de 6 años sin perder contra un argentino en torneos de ATP.
Con altibajos, el número uno del mundo y defensor del título en el Principado se impuso por 6-1, 4-6 y 6-3 en su primer enfrentamiento con Etcheverry y dejó sin argentinos al tercer Masters 1000 del año, primero sobre polvo de ladrillo.
Pese al buen nivel mostrado por Etcheverry, el récord de Alcaraz frente a jugadores argentinos en torneos de ATP ahora es de 15 victorias y solo una derrota que fue en 2020, en Río de Janeiro y ante Federico Coria cuando el español aún estaba 406 en el ranking.
A partir de ese momento no volvió a perder ante un argentino en torneos de nivel ATP y ostenta una racha de 15 victorias seguidas en la venció a Delbonis, Schwartzman, Londero, Bagnis (2), Báez (3), Coria, Ugo, Fran Cerúndolo (4) y ahora Etcheverry.
Si en el historial se incluyen todos los partidos profesionales, la marca de Carlitos es de 22 ganados y 3 perdidos ya que también perdió en 2021, cuando estaba 131 del mundo, frente a Marco Trungelliti en el Challlenger de Gran Canaria y en 2019 contra Fran Cerúndolo en el ITF de Palmanova.
Además le ganó a Ficovich (2), Collarini, otros dos partidos a Bagnis, uno a Etcheverry en el Challenger de Trieste y otros dos ante Báez y Juan Manuel Cerúndolo en el Next Gen Finals.
Alcaraz jugará este viernes en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo ante el kazajo Alexander Bublik (8) y de ese lado del cuadro aún faltan jugar en octavos Hubert Hurcakz con el local Valentin Vacherot y Alex De Minaur (5) con el belga Blockx, surgido de la qualy.
Los otros dos cruces de cuartos de este viernes (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) serán: Joao Fonseca vs. Alexander Zverev (3) y Jannik Sinner (3) vs. Felix Auger Aliassime (6).