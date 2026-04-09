Inicio Ovación Tenis Carlos Alcaraz
Tenis internacional

La impactante racha de Carlos Alcaraz que se prolongó ante Etcheverry en el Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz venció a Tomás Etcheverry, avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo y lleva más de 6 años sin perder contra un argentino en torneos de ATP.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Alcaraz defiende el título en Montecarlo.

Alcaraz defiende el título en Montecarlo.





Carlos Alcaraz fue de mayor a menor para vencer a Tomás Etcheverry, avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo y prolongó su racha de más de 6 años sin perder contra un argentino en torneos de ATP.

Con altibajos, el número uno del mundo y defensor del título en el Principado se impuso por 6-1, 4-6 y 6-3 en su primer enfrentamiento con Etcheverry y dejó sin argentinos al tercer Masters 1000 del año, primero sobre polvo de ladrillo.

alcaraz 2
Los argentinos no pueden con la potencia de Carlos Alcaraz.

Los argentinos no pueden con la potencia de Carlos Alcaraz.

Pese al buen nivel mostrado por Etcheverry, el récord de Alcaraz frente a jugadores argentinos en torneos de ATP ahora es de 15 victorias y solo una derrota que fue en 2020, en Río de Janeiro y ante Federico Coria cuando el español aún estaba 406 en el ranking.

A partir de ese momento no volvió a perder ante un argentino en torneos de nivel ATP y ostenta una racha de 15 victorias seguidas en la venció a Delbonis, Schwartzman, Londero, Bagnis (2), Báez (3), Coria, Ugo, Fran Cerúndolo (4) y ahora Etcheverry.

Embed

Si en el historial se incluyen todos los partidos profesionales, la marca de Carlitos es de 22 ganados y 3 perdidos ya que también perdió en 2021, cuando estaba 131 del mundo, frente a Marco Trungelliti en el Challlenger de Gran Canaria y en 2019 contra Fran Cerúndolo en el ITF de Palmanova.

Además le ganó a Ficovich (2), Collarini, otros dos partidos a Bagnis, uno a Etcheverry en el Challenger de Trieste y otros dos ante Báez y Juan Manuel Cerúndolo en el Next Gen Finals.

Carlos Alcaraz en cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo

Alcaraz jugará este viernes en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo ante el kazajo Alexander Bublik (8) y de ese lado del cuadro aún faltan jugar en octavos Hubert Hurcakz con el local Valentin Vacherot y Alex De Minaur (5) con el belga Blockx, surgido de la qualy.

Los otros dos cruces de cuartos de este viernes (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) serán: Joao Fonseca vs. Alexander Zverev (3) y Jannik Sinner (3) vs. Felix Auger Aliassime (6).

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas