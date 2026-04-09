La impactante racha de Carlos Alcaraz que se prolongó ante Etcheverry en el Masters 1000 de Montecarlo

A partir de ese momento no volvió a perder ante un argentino en torneos de nivel ATP y ostenta una racha de 15 victorias seguidas en la venció a Delbonis, Schwartzman, Londero, Bagnis (2), Báez (3), Coria, Ugo, Fran Cerúndolo (4) y ahora Etcheverry.

Embed ¡QUÉ LINDO QUE ES EL TENIS CUANDO SE JUEGA DE ESTA MANERA!



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Si en el historial se incluyen todos los partidos profesionales, la marca de Carlitos es de 22 ganados y 3 perdidos ya que también perdió en 2021, cuando estaba 131 del mundo, frente a Marco Trungelliti en el Challlenger de Gran Canaria y en 2019 contra Fran Cerúndolo en el ITF de Palmanova.

Además le ganó a Ficovich (2), Collarini, otros dos partidos a Bagnis, uno a Etcheverry en el Challenger de Trieste y otros dos ante Báez y Juan Manuel Cerúndolo en el Next Gen Finals.

Carlos Alcaraz en cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo

Alcaraz jugará este viernes en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo ante el kazajo Alexander Bublik (8) y de ese lado del cuadro aún faltan jugar en octavos Hubert Hurcakz con el local Valentin Vacherot y Alex De Minaur (5) con el belga Blockx, surgido de la qualy.

Los otros dos cruces de cuartos de este viernes (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) serán: Joao Fonseca vs. Alexander Zverev (3) y Jannik Sinner (3) vs. Felix Auger Aliassime (6).