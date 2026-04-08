Cuánto hay en juego entre Tomás Etcheverry y Carlos Alcaraz en octavos del Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz es el defensor del título en este torneo y el ganador del encuentro de este jueves a las 10 hora argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) obtendrá 200 puntos y 158.700 euros.

Esta buena actuación en Montecarlo el permitirá a Etcheverry quedar cada vez más cerca del puesto 27 en el ranking ATP, que fue el mejor de su carrera.

La paternidad de Carlos Alcaraz sobre los argentinos

Carlos Alcaraz jugó 15 partidos oficiales contra jugadores argentinos a nivel ATP y solo perdió el primero, ante Federico Coria, en 2020.

Después, entre 2022 y 2026, venció consecutivamente a Delbonis, Schwartzman, Londero, Bagnis (2), Báez (3), Coria, Ugo y Fran Cerúndolo (4).

Su última victoria ante Báez fue este martes en la segunda ronda de Montecarlo.