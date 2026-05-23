Deportivo Maipú empata con San Martín de San Juan por la Primera Nacional

Deportivo Maipú empata 0 a 0 con San Martín de San Juan este sábado por la decimoquinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional,
Deportivo Maipú, que acumula seis encuentros sin conocer la derrota, visita a San Martín de San Juan
Deportivo Maipú empata 0 a 0 con San Martín de San Juan este sábado por la decimoquinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional,
En los primeros minutos el partido era de ida y vuelta aunque ambos equipos no podían generar situaciones de gol.
Juncos remataba desviado desde una posición con poco ángulo, tras una buena habilitación desde lejos de Cocca.
El Chelo Eggel remataba desde lejos y el arquero del dueño de casa Sebastián Díaz controlaba la pelota sin problemas.
Tras visitar al Verdinegro, el Cruzado recibirá a Chacarita el domingo 31 de mayo a las 17 por la fecha 16 del certamen.