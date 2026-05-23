Deportivo Maipú empata con San Martín de San Juan por la Primera Nacional

En los primeros minutos el partido era de ida y vuelta aunque ambos equipos no podían generar situaciones de gol.

Juncos remataba desviado desde una posición con poco ángulo, tras una buena habilitación desde lejos de Cocca.

El Chelo Eggel remataba desde lejos y el arquero del dueño de casa Sebastián Díaz controlaba la pelota sin problemas.

Lo que viene para el Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Tras visitar al Verdinegro, el Cruzado recibirá a Chacarita el domingo 31 de mayo a las 17 por la fecha 16 del certamen.