Mariano Echeverría tras su primera caída como DT del Deportivo Maipú: "Tuvimos un segundo tiempo con una mejor versión"

En su análisis el DT del Cruzado afirmó: "Tuvimos un segundo tiempo con una mejor versión, pero esta fue una semana totalmente atípica, tuvimos algunas bajas por gripe y lo sentimos. Los felicité a los jugadores porque se recompusieron en el juego. No pudimos ganar, pero el camino sigue siendo el que buscamos y es muy positivo para nosotros. Lo que más destaco es imponernos a la adversidad y a un primer tiempo que no fue bueno".

Echeverría y su elogio para Tomás Silva

El entrenador del Deportivo Maipú se refirió al ingreso de Tomás Silva, autor del gol del Cruzado: "Lo felicité, hizo un gran trabajo, tuvo un ingreso fantástico y pudo marcar un gol. Es un jugador que viene trabajando muy bien".

Luego agregó: "Tuvimos situaciones para cerrar el partido y así como en Temperley terminamos ganando 5 a 0 hoy no se dio. Los chicos se entregaron al máximo, entendieron que el primer tiempo no era el camino, se comprometieron en el segundo en cambiar el juego y lo hicieron muy bien".

"Nos estábamos acostumbrados a perder, ahora hay que recuperarse en el próximo partido con Chacarita", insistió.

"Hace poco tiempo que estamos trabajando, cuando llegamos el equipo estaba en los últimos puestos y la verdad que la entrega de los jugadores por salir adelante ha sido muy importante, como equipo seguimos construyendo cosas muy importantes" (Mariano Echeverría). "Hace poco tiempo que estamos trabajando, cuando llegamos el equipo estaba en los últimos puestos y la verdad que la entrega de los jugadores por salir adelante ha sido muy importante, como equipo seguimos construyendo cosas muy importantes" (Mariano Echeverría).

Deportivo Maipú a pesar de la derrota sigue en el Reducido

Deportivo Maipú perdió con San Martín de San Juan, pero sigue en el lote de los ocho equipos que clasifican al Reducido de la Primera Nacional.

El Cruzado se ubica octavo con 18 puntos, la misma cantidad que Nueva Chicago, pero por la diferencia de gol está metido en el octogonal.