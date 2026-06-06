¡Qué pueblo más lindo! Le dicen la "Gales argentina" y enamora con tulipanes, casas de té y paisajes únicos

pueblo trevelin 2 Trevelin, el pueblo "galés" que se destaca en Argentina. Foto: gentileza

Un viaje entre cultura, naturaleza y postales únicas en un pueblo fantástico

La influencia galesa también se percibe en la arquitectura, las celebraciones locales y los espacios dedicados a preservar la memoria de los primeros pobladores. Fachadas de madera, pequeños museos y centros culturales permiten reconstruir el camino de las familias que impulsaron el crecimiento de la localidad.

Más allá de su riqueza histórica, Trevelin ofrece numerosas alternativas para quienes buscan disfrutar del aire libre. Rodeado por montañas, lagos y arroyos, el destino es elegido por aficionados al trekking, la pesca deportiva y las excursiones por algunos de los escenarios naturales más atractivos de la Patagonia.

pueblo trevelin 3 Una de las cascadas del lugar, muy visitada por turistas. Foto: gentileza

Entre los sitios más visitados aparece el Molino Harinero Nant Fach, un museo que conserva maquinaria histórica en funcionamiento y muestra cómo era el proceso de producción de harina durante los primeros años de la colonia galesa.

Otro de los grandes atractivos se vive cada primavera. Durante octubre y noviembre, el reconocido Campo de Tulipanes transforma el paisaje con extensas franjas multicolores que se convierten en una de las postales más buscadas de Chubut.

pueblo trevelin 4 Trevelin, una de las estrellas de la Patagonia. Foto: gentileza

La propuesta se completa con viñedos, huertas y una variada oferta gastronómica que refuerzan el encanto de una localidad que logró convertir su legado cultural y su entorno natural en una experiencia única para quienes recorren el sur argentino.