¡Qué pueblo más lindo! Le dicen la "Gales argentina" y enamora con tulipanes, casas de té y paisajes únicos

En el corazón de la Patagonia chubutense existe un rincón que parece transportar a los visitantes a otro continente. Se trata de Trevelin, un pueblo que preserva con orgullo la impronta de los inmigrantes galeses que se establecieron en la región hacia fines del siglo XIX y que, con el paso de las generaciones, dejaron una huella profunda en su identidad cultural.
Conocida por muchos como la “Gales argentina”, la localidad se destaca por una propuesta que combina tradiciones centenarias, paisajes de montaña y una oferta gastronómica que atrae a turistas de todos lados.
Las tradicionales casas de té son uno de sus grandes emblemas. Allí se sirven recetas heredadas de generación en generación, entre ellas la clásica torta negra galesa, scons caseros, tartas artesanales y otras especialidades que forman parte de la historia de la comunidad.
Un viaje entre cultura, naturaleza y postales únicas en un pueblo fantástico
La influencia galesa también se percibe en la arquitectura, las celebraciones locales y los espacios dedicados a preservar la memoria de los primeros pobladores. Fachadas de madera, pequeños museos y centros culturales permiten reconstruir el camino de las familias que impulsaron el crecimiento de la localidad.
Más allá de su riqueza histórica, Trevelin ofrece numerosas alternativas para quienes buscan disfrutar del aire libre. Rodeado por montañas, lagos y arroyos, el destino es elegido por aficionados al trekking, la pesca deportiva y las excursiones por algunos de los escenarios naturales más atractivos de la Patagonia.
Entre los sitios más visitados aparece el Molino Harinero Nant Fach, un museo que conserva maquinaria histórica en funcionamiento y muestra cómo era el proceso de producción de harina durante los primeros años de la colonia galesa.
Otro de los grandes atractivos se vive cada primavera. Durante octubre y noviembre, el reconocido Campo de Tulipanes transforma el paisaje con extensas franjas multicolores que se convierten en una de las postales más buscadas de Chubut.
La propuesta se completa con viñedos, huertas y una variada oferta gastronómica que refuerzan el encanto de una localidad que logró convertir su legado cultural y su entorno natural en una experiencia única para quienes recorren el sur argentino.