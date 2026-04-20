Sortearon la grilla de partidos del Masters de Madrid y los argentinos ya conocen a sus rivales

Este lunes se realizó el sorteo de los partidos del Masters de Madrid, y los ocho tenistas argentinos ya conocen el nombre de sus rivales para este certamen que se juega sobre polvo de ladrillo y entrega más de ocho millones de euros en premios.
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry jugarán directamente en la segunda ronda del Masters de Madrid. Cuáles son los rivales de los ocho argentinos
Este lunes se realizó el sorteo de los partidos del Masters de Madrid, y los ocho tenistas argentinos ya conocen el nombre de sus rivales para este certamen que se juega sobre polvo de ladrillo y entrega más de ocho millones de euros en premios.
Los argentinos Francisco Cerúndolo(16°) y Tomás Etcheverry (25°), comenzarán a competir en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, por estar entre los 32 preclasificados. Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña son los otros participantes, mientras que Marco Trungelliti, podría ingresar al cuadro principal si supera la Qualy.
En la primera ronda, Mariano Navone (45°) enfrentará al portugués Nuno Borges (49°), mientras que Camilo Ugo Carabelli (57) y Thiago Tirante (75) se medirán con el francés Gael Monfils (100) y el español Roberto Bautista Agut (93).
Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo (67), que busca meterse por primera vez en su carrera en el top 100, tendrá una dura prueba frente al alemán Daniel Altmaier (55).
Sebastián Báez espera a un rival proveniente de la Qualy y Francisco Comesaña (105), que atraviesa un mal momento, buscará dar la sorpresa ante el checo Tomas Machac (41).
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutarán en la segunda ronda, sus rivales serán, el español Yannick Hanfmann (60) o el estadounidense Marcos Giron (76); y el austríaco Sebastian Ofner (83) o un jugador proveniente de la clasificación.