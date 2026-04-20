Sortearon la grilla de partidos del Masters de Madrid y los argentinos ya conocen a sus rivales

Los argentinos Francisco Cerúndolo(16°) y Tomás Etcheverry (25°), comenzarán a competir en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, por estar entre los 32 preclasificados. Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña son los otros participantes, mientras que Marco Trungelliti, podría ingresar al cuadro principal si supera la Qualy.

tenis-montecarlo-tomas etcheverry Tomás Etcheverry buscará sobre la arcilla del Masters de Madrid seguir siendo protagonista en el ATP Tour. Junto a Cerúndolo juega directamente en segunda ronda.

Cuáles serán los rivales de los argentinos en el Masters de Madrid

En la primera ronda, Mariano Navone (45°) enfrentará al portugués Nuno Borges (49°), mientras que Camilo Ugo Carabelli (57) y Thiago Tirante (75) se medirán con el francés Gael Monfils (100) y el español Roberto Bautista Agut (93).