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Tomás Etcheverry y Camilo Ugo perdieron y no quedan argentinos en el ATP de Barcelona

Por la segunda ronda del ATP de Barcelona, este miércoles se despidieron Tomás Etcheverry y Camilo Ugo, que perdieron contra Borges y Jódar, respectivamente

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Tomás Etcheverry se fue con toda la bronca por la definición de Nuno Borges en el duelo por segunda ronda del ATP de Barcelona.

Tomás Etcheverry se fue con toda la bronca por la definición de Nuno Borges en el duelo por segunda ronda del ATP de Barcelona.

En una jornada negativa para los tenistas argentinos, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo cayeron este miércoles en la segunda ronda del ATP 500 catalán. Etcheverry cayó frente al portugués Nuno Borges, y Ugo contra el español Rafael Jódar. De esta forma el certamen que se juega sobre arcilla, quedó sin argentinos.

Tomás Etcheverry (29°) cayó frente al portugués Borges (52°), en sets corridos, con parciales de 6-3 y 7-6(4) luego de dos horas y un minuto de juego. En tanto Camilo Ugo se resignó también 2-0, en doble 6-3, en poco menos de 1 hora y media de partido. Los ganadores pasaron a cuartos de final en el ATP de Barcelona.

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Final con polémica entre Tomás Etcheverry y Nuno Borges

El primer set arrancó bien para el platense Etcheverry, con un trámite muy parejo, pero el portugués sacó una ventaja gracias al único quiebre que se produjo en este parcial inicial.

En el segundo set, se recuperó e igualó las acciones, y se produjo un quiebre de saque por lado, por lo que todo tuvo que definirse en el tie-break.

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En la definición, Nuno Borges conservó la calma y consiguió el 7-4 definitivo que le daría el triunfo y la clasificación a los cuartos de final. Allí enfrentará al serbio Hamad Medjedovic, quien dio la gran sorpresa de la jornada y eliminó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur (3°).

La gran polémica del partido llegó en el último punto, ya que Borges decidió sacar por abajo cuando estaba 6-4 en el tie-break. Este sorpresivo golpe dejó mal parado a Tomás Etcheverry, quien no llegó a devolverlo y saludo con una muy mala cara a su oponente, dejando claro el malestar que le generó esta situación.

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Camilo Ugo Carabelli, quien venía de conseguir un gran triunfo ante el ruso Karen Khachanov, no pudo extender su gran presente ya que cayó por doble 6-3 ante el ascendente juvenil español Rafael Jódar, que logró su séptimo triunfo consecutivo sobre el argentino, y quiere seguir los pasos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

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