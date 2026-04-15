Tomás Etcheverry y Camilo Ugo perdieron y no quedan argentinos en el ATP de Barcelona

En el segundo set, se recuperó e igualó las acciones, y se produjo un quiebre de saque por lado, por lo que todo tuvo que definirse en el tie-break.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuiqueCano/status/2044386119203135994&partner=&hide_thread=false Con este saque de abajo, en el 2do match point, Nuno Borges le gana el partido a Etcheverry, que se quedó re caliente

El portugués se retiró silbado por el público, por este hecho pic.twitter.com/Y1j68sKGkE — Enrique Quique Cano (@QuiqueCano) April 15, 2026

En la definición, Nuno Borges conservó la calma y consiguió el 7-4 definitivo que le daría el triunfo y la clasificación a los cuartos de final. Allí enfrentará al serbio Hamad Medjedovic, quien dio la gran sorpresa de la jornada y eliminó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur (3°).

La gran polémica del partido llegó en el último punto, ya que Borges decidió sacar por abajo cuando estaba 6-4 en el tie-break. Este sorpresivo golpe dejó mal parado a Tomás Etcheverry, quien no llegó a devolverlo y saludo con una muy mala cara a su oponente, dejando claro el malestar que le generó esta situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2044465353623732383&partner=&hide_thread=false Lo de este chico es COSA SERIA.



Rafa Jódar derrotó a Camilo Ugo Carabelli por 6-3 y 6-3 para avanzar a cuartos de final del ATP 500 de Barcelona.



Ya son 7 victorias consecutivas para el español de 19 años.pic.twitter.com/Nus5VWXRS2 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 15, 2026

Camilo Ugo Carabelli, quien venía de conseguir un gran triunfo ante el ruso Karen Khachanov, no pudo extender su gran presente ya que cayó por doble 6-3 ante el ascendente juvenil español Rafael Jódar, que logró su séptimo triunfo consecutivo sobre el argentino, y quiere seguir los pasos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.