Triunfos de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en los ATP 500 de Múnich y Barcelona

Etcheverry cayó en el set inicial 3-6, se recuperó y se quedó con el segundo, 6-3; y luego de una hora y 45 minutos de partido, cuando ganaba 4-1, su rival abandonó.

Francisco Cerúndolo buscando volver a brillar en Múnich

El mayor de los hermanos Cerúndolo, se recuperó de la floja actuación en el Masters de Montecarlo, donde se despidió en la segunda ronda tras caer ante el checo Tomas Machac.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2043672299807613314&partner=&hide_thread=false Mucha clase de Fran Cerúndolo.



Gran gesto de fairplay.pic.twitter.com/EgS1Vqraly — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 13, 2026

Su oponente en los octavos de final será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, quien debutó en el torneo con un triunfo en sets corridos frente al suizo Marc-Andrea Huesler.

Cerúndolo, que es el quinto preclasificado, está obligado a tener una buena actuación en esta edición del ATP de Múnich, ya que en caso de no defender al menos las semifinales alcanzadas el año pasado podría salir del top 20 del ranking.

Tomás Etcheverry a octavos de final en Barcelona

El triunfo del platense Tomás Etcheverry sobre el británico Jack Draper le sirvió para ingresar al cuadro de los octavos de final del ATP 500 catalán, donde se medirá con el ganador del partido entre el portugués Nuno Borges y el francés Adrián Mannarino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/2043703099186204935&partner=&hide_thread=false Jack Draper was forced to retire in the 3rd set of his match against Etcheverry in Barcelona.



He was struggling with a knee issue.



Such a big talent who’s already had to deal with so many injuries in his young career.



Rest & recover. pic.twitter.com/4f1y3i9wJZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 13, 2026

Etcheverry, que este año ganó su primer título al conquistar el ATP 500 de Río, atraviesa el mejor momento de su carrera y viene de alcanzar los octavos de final en Montecarlo, donde cayó frente al español y entonces número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Hubo otra actuación argentina en el ATP de Barcelona. Marco Trungelliti, el recién ingresado al Top 100 con 36 años; cayó en dos sets con el serbio Hamad Medjedovic, con parciales de 5-7 y 4-6, en una hora y media de partido.

Este martes debutarán en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 (el más antiguo de España), los otros jugadores argentinos: Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.