Francisco Cerúndolo superó a un gran rival: venció a Tsitsipas en el Masters de Montecarlo

Francisco Cerúndolo sigue haciendo historia. El número 16 del tenis mundial debutó este lunes con una victoria en el Masters 1000 de Montecarlo ante el griego Stefanos Tsitsipas.
Francisco Cerúndolo superó al griego Stefanos Tsitsipas y se metió en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo
Francisco Cerúndolo sigue haciendo historia. El número 16 del tenis mundial debutó este lunes con una victoria en el Masters 1000 de Montecarlo ante el griego Stefanos Tsitsipas.
Cerúndolo ganó ante el tricampeón del certamen por 7-5 y 6-4, luego de una hora y 45 minutos de partido.
En el primer parcial Cerúndolo -que busca acercarse al top 15 del ranking ATP- consiguió un rápido quiebre, aunque Tsitsipas se repuso rápidamente e incluso llegó a sacar para set. Sin embargo, el argentino reaccionó a tiempo para romperle el servicio a su oponente en dos ocasiones seguidas y así imponerse por 7-5.
Cerúndolo aprovechó el bajón anímico de Tsitsipas en la segunda manga para ponerse 4-0. Cuando daba la sensación de que el asunto estaba liquidado, el griego ganó cuatro games consecutivos y le puso suspenso al final.
Luego Cerúndolo volvió a quebrarle el servicio a Tsitsipas, que supo consagrarse tres veces en este torneo, para terminar cerrando el encuentro con su servicio después de varios match points.
El rival de Cerúndolo en la segunda ronda será el checo Tomáš Machá, que en la primera ronda venció al alemán Daniel Altmaier.
Sebastián Báez también comenzó de la mejor manera el torneo, ya que venció por un doble 7-5 a Stan Wawrinka en primer turno y será rival de Carlos Alcaraz.
El suizo, que también fue campeón del certamen, se despidió del público ya que próximamente se retirará.
Mientras que el argentino Francisco Comesaña perdió en tres sets con el italiano Flavio Cobolli por 5-7, 6-2 y 3-6, que enfrentará en la próxima instancia al belga Alexander Blockx. En tanto, Juan Manuel Cerúndolo perdió con el monegasco Valentin Vacherot por 7-5, 2-6 y 1-6 que, en la siguiente fase, jugará ante el italiano Lorenzo Musetti