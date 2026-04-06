Francisco Cerúndolo superó a un gran rival: venció a Tsitsipas en el Masters de Montecarlo

Cerúndolo aprovechó el bajón anímico de Tsitsipas en la segunda manga para ponerse 4-0. Cuando daba la sensación de que el asunto estaba liquidado, el griego ganó cuatro games consecutivos y le puso suspenso al final.

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Luego Cerúndolo volvió a quebrarle el servicio a Tsitsipas, que supo consagrarse tres veces en este torneo, para terminar cerrando el encuentro con su servicio después de varios match points.

Lo que viene para Francisco Cerúndolo en el Masters de Montecarlo

El rival de Cerúndolo en la segunda ronda será el checo Tomáš Machá, que en la primera ronda venció al alemán Daniel Altmaier.

Sebastián Báez también comenzó de la mejor manera el torneo, ya que venció por un doble 7-5 a Stan Wawrinka en primer turno y será rival de Carlos Alcaraz.

El suizo, que también fue campeón del certamen, se despidió del público ya que próximamente se retirará.

Mientras que el argentino Francisco Comesaña perdió en tres sets con el italiano Flavio Cobolli por 5-7, 6-2 y 3-6, que enfrentará en la próxima instancia al belga Alexander Blockx. En tanto, Juan Manuel Cerúndolo perdió con el monegasco Valentin Vacherot por 7-5, 2-6 y 1-6 que, en la siguiente fase, jugará ante el italiano Lorenzo Musetti