Cómo quedará Francisco Cerúndolo en el ranking tras caer en el Miami Open 2026 ante Zverev

El último argentino en el certamen disputado en el estado de Florida llegó los cuartos de final de este torneo por cuarta vez en su carrera y escalará al puesto 18 del ranking mundial, pero poco pudo hacer ante el nivel superlativo mostrado por su adversario.

Sinner volverá a ser el número uno

El italiano Jannik Sinner (2) aprovechó la derrota de Carlos Alcaraz (1) en el Miami Open 2026 donde además no defiende puntos debido a su sanción por doping positivo del año pasado y volverá a ser el número uno.

Sinner pasó a semifinales al vencer por un doble 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe y jugará este viernes a las 20 (TV por ESPN y Disney Plus) ante Zverev. Previamente será la otra semifinal entre el checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Fils.