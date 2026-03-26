Cómo quedará Francisco Cerúndolo en el ranking tras caer en el Miami Open 2026 ante Zverev

Francisco Cerúndolo (19) fue claramente superado por el alemán Alexander Zverev (3) y quedó eliminado en los cuartos de final del Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada.
Francisco Cerúndolo fue claramente superado por el alemán Alexander Zverev y quedó eliminado en los cuartos de final del Miami Open 2026.
Francisco Cerúndolo (19) fue claramente superado por el alemán Alexander Zverev (3) y quedó eliminado en los cuartos de final del Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada.
El contundente 6-1 y 6-2 a favor del teutón desequilibró el historial entre ambos que hasta este jueves era de 3 victorias para cada uno aunque Zverev ganó las 4 últimas en el Masters 1000 de Canadá, la Copa Davis, el Abierto de Australia y ahora en Miami.
Al ganar este partido Zverev se aseguró el pase a semifinales donde lo espera nada menos que Jannik Sinner y además sumará 400 puntos en el ranking mundial y recibirá un premio de al menos 340.190 dólares. Cerúndolo deberá conformarse con 200 puntos y 193.645 dólares.
El último argentino en el certamen disputado en el estado de Florida llegó los cuartos de final de este torneo por cuarta vez en su carrera y escalará al puesto 18 del ranking mundial, pero poco pudo hacer ante el nivel superlativo mostrado por su adversario.
El italiano Jannik Sinner (2) aprovechó la derrota de Carlos Alcaraz (1) en el Miami Open 2026 donde además no defiende puntos debido a su sanción por doping positivo del año pasado y volverá a ser el número uno.
Sinner pasó a semifinales al vencer por un doble 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe y jugará este viernes a las 20 (TV por ESPN y Disney Plus) ante Zverev. Previamente será la otra semifinal entre el checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Fils.