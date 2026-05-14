Día y horarios confirmados para las semifinales del Torneo Apertura: River vs. Central se juega el sábado

La semifinal entre River - Central por el Torneo Apertura se juega el sábado

Una vez finalizado el partido contra Gimnasia de La Plata Lucas Martínez Quarta - capitán de River que convirtió el 2 a 0 frente al Lobo - dialogó con TNT Sports y no escondió su sorpresa cuando le mencionaron que volverán a jugar el sábado: "Me estoy enterando ahora. Pensé que era el domingo. Tenemos un día menos de descanso".

"La adrenalina y la euforia de lo que venimos haciendo nos va a hacer recuperar rápido. Hicimos un gran desgaste también el domingo pasado con San Lorenzo. 120 minutos y habíamos recuperado poco, tres días. No pudimos trabajar del todo bien", explicó el defensor.

La decisión se tomó porque Rosario Central jugará por la Copa Libertadores el martes 19 de mayo ante Universidad Central de Venezuela por la quinta fecha del torneo internacional más importante del continente.

Semifinales Torneo Apertura El camino de los equipos en la etapa final del Torneo Apertura.

Día y horarios confirmados para las semifinales del Torneo Apertura

Es así que la Liga Profesional confirmó cuándo se disputarán las dos semifinales del Torneo Apertura:

Sábado 16 de mayo a partir de las 19.30: River Plate - Rosario Central .

- . Domingo 17 de mayo desde las 17: Argentinos Juniors - Belgrano.

Las semifinales tiene a cuatro protagonistas que surgieron de la Zona B de la Liga Profesional: el Millonario clasificó segundo con 29 puntos, el Bicho tercero con la misma cantidad aunque con menor diferencia de gol, el Canalla quedó cuarto con 28 y Belgrano quinto con 26.

La final se disputará el domingo 24 de mayo a partir de las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes con presencia de ambas parcialidades; el escenario no se modificará si Belgrano clasifica al partido definitorio ya que el Reglamento reza en el punto 8.6: "Las sedes que oportunamente designe la LPF para la disputa de la final, no serán susceptibles de modificación en caso de que acceda a las mismas el equipo que habitualmente dispute sus partidos en dicho estadio en condición de local y/o en dicha jurisdicción".