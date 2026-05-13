Torneo Apertura: el importante cambio que implementó la Liga Profesional a partir de cuartos de final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2054399110073974955&partner=&hide_thread=false LA CÁMARA DEL GOAL LINE: así se vio la doble tapada de Cortés para evitar el gol de Huracán ante Argentinos en La Paternal. pic.twitter.com/s8pnRhJ7Uh — SportsCenter (@SC_ESPN) May 13, 2026

La decisión final de la acción de juego, asistida por la tecnología, le pertenece a los jueces de la cabina que estén operando en el VAR. El sistema no es frecuente en los partidos del fútbol argentino sino que reaparece en instancias decisivas como las que está atravesando la Liga Profesional.

En el encuentro entre Argentinos Juniors y Huracán se implementó cuando el Globo reclamó un gol de Jordy Caicedo que la revisión luego desestimó ya que el arquero Brayan Cortés atajó la pelota sobre la línea. El Bicho se impuso finalmente en el alargue.

Cómo surgió esta tecnología en el fútbol argentino

El uso de esta tecnología de cámaras apareció en el fútbol argentino luego de un Superclásico por la Copa de la Liga 2024 donde Boca eliminó a River por 3-2 en los cuartos de final. La polémica surgió por un gol anulado a Cristian Lema que significó el puntapié para implementar posteriormente la herramienta de Goal Line.