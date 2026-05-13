El Torneo Apertura comenzó su instancia de cuartos de final, y Belgrano y Argentinos Juniors se convirtieron en los primeros en avanzar de fase al vencer a Unión de Santa Fe y a Huracán de Parque Patricios respectivamente.
Torneo Apertura: el importante cambio que implementó la Liga Profesional a partir de cuartos de final
La Liga Profesional implementó un cambio en el Torneo Apertura a partir de la instancia de los cuartos de final
Racing y Rosario Central, por un lado, y River y Gimnasia y Esgrima de La Plata, por el otro, buscarán la misma suerte este miércoles cuando disputen sus compromisos respectivos de los cuartos de final del Torneo Apertura. En esta instancia, la Liga Profesional ya implementó un importante cambio.
El importante cambio que implemetó la Liga Profesional a partir de los cuartos de final del Torneo Apertura
Para los cuartos de final, la Liga Profesional implementó una nueva herramienta que busca clarificar situaciones confusas en el área. Se trata del Goal Line, una tecnología de cámaras que emplea la FIFA y Conmebol en sus competencias (entre ellas, Libertadores y Sudamericana), la cual permite determinar dos cuestiones: una, si la pelota cruzó en su totalidad la línea de meta; dos, si una infracción ocurrió dentro o fuera del área.
La decisión final de la acción de juego, asistida por la tecnología, le pertenece a los jueces de la cabina que estén operando en el VAR. El sistema no es frecuente en los partidos del fútbol argentino sino que reaparece en instancias decisivas como las que está atravesando la Liga Profesional.
En el encuentro entre Argentinos Juniors y Huracán se implementó cuando el Globo reclamó un gol de Jordy Caicedo que la revisión luego desestimó ya que el arquero Brayan Cortés atajó la pelota sobre la línea. El Bicho se impuso finalmente en el alargue.
Cómo surgió esta tecnología en el fútbol argentino
El uso de esta tecnología de cámaras apareció en el fútbol argentino luego de un Superclásico por la Copa de la Liga 2024 donde Boca eliminó a River por 3-2 en los cuartos de final. La polémica surgió por un gol anulado a Cristian Lema que significó el puntapié para implementar posteriormente la herramienta de Goal Line.