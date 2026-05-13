Rosario Central eliminó a Racing en un partido que tuvo de todo: polémicas y dos expulsados académicos

Rosario Central le ganó a Racing por 2 a 1 este miércoles, de local, en el alargue y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Rosario Central venció Racing, en el alargue, y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol
Rosario Central le ganó a Racing por 2 a 1 este miércoles, de local, en el alargue y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
La Academia vencía al Canalla con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos del primer tiempo, pero el local lo dio vuelta con goles de Gastón Ávila -anotó a los 20' del complemento- y de Enzo Copetti -lo marcó al minuto del tiempo suplementario-.
Nota en elaboración.