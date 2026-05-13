Gran hegemonía del PSG en Francia: logró su quinto título consecutivo

El club de París ahora quiere concretar un récord histórico de títulos consecutivos, que está en poder de Olympique Lyon, ganador de 7 ligas consecutivas entre 2001/02 y 2007/08. PSG está a solo dos conquistas de igualarlo y si sigue así tal vez lo concretaría.

PSG no solo es el máximo campeón de la Ligue 1, sino también de la Copa de Francia, con 16 coronas.

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Sin embargo, el pentacampeonato ya representa un hecho histórico para el elenco donde jugó Lionel Messi, ya que solo el propio Lyon lo había conseguido. PSG había conseguido cuatro títulos consecutivos, pero el quinto fue frustrado por el Monaco de Falcao y Mbappé en 2016/17.

Olympique de Marseille y Saint-Étienne son otros de los elencos de ese país que habían ganado cuatro títulos al hilo desde la creación de la liga francesa, en 1932.

PSG debe jugar la final de la Champions League

El PSG que dirige el español Luis Enrique debe jugar la final de la Champions League con el Arsenal. El equipo francés viene de eliminar al Bayern Munich de Alemania y el eleco inglés dejó en el camino al Atlético de Madrid que orienta el Cholo Simeone. La gran final tendrá lugar el 30 de mayo en Budapest, Hungría.