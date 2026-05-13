¡Imparable! Lautaro Martínez agranda su leyenda: doblete histórico con el Inter en solo 10 días

Inter Inter se coronó campeón de la Copa Italia.

Inter se coronó campeón de la Copa Italia

Inter no necesitó de épicas ni tiempos extra. Al flamante campeón de la Serie A le bastaron 35 minutos para inclinar la balanza a su favor en el estadio Olímpico. El dominio comenzó a gestarse en el primer cuarto de hora, cuando la presión alta forzó el error del rival. El reloj marcaba 14 minutos cuando un tiro de esquina de Federico Dimarco encontró un desvío entre Marcus Thuram y el defensor Adam Maruši, quien terminó metiendo la pelota en su propio arco.

Lazio, aturdida por el golpe, no logró reaccionar antes de recibir el impacto definitivo. Al minuto 35', una recuperación de Denzel Dumfries tras un fallo defensivo de Nuno Tavares terminó en un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Lautaro Martínez, quien remató con el arco a su disposición para poner el 2-0 que terminaría siendo definitivo.

Aunque el conjunto celeste intentó descontar mediante Pedro y Dia en el cierre del encuentro, estos se toparon con la figura de Josef Martínez. El arquero del Inter fue determinante en el tramo final, frustrando cualquier intento de remontada por parte del remontada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2054648407373799774&partner=&hide_thread=false ¡HAY GOL DEL TORO EN LA FINAL!



Gran recuperación de Dumfries en la salida de Lazio y el neerlandés asistió a Lautaro Martínez que convirtió el 2-0 para Inter.#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/5SI3yAwn5m — DSPORTS (@DSports) May 13, 2026

Los títulos de Lautaro Martínez en Inter

Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter, cosechó su noveno título con la institución italiana: