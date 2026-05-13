De la mano de Lautaro Martínez, Inter reafirmó su hegemonía en el fútbol italiano al conquistar la décima Copa Italia de su historia. En una final que resolvió a pura contundencia en el área rival, el Neroazzurro derrotó 2-0 a la Lazio en el estadio Olímpico. De esta manera logró el doblete de títulos (Liga y Copa) que el club no conseguía desde la mítica temporada 2009/10.
¡Imparable! Lautaro Martínez agranda su leyenda: doblete histórico con el Inter en solo 10 días
Lautaro Martínez convirtió un gol en el triunfo de Inter ante Lazio por 2-0. De esta manera el Toro alcanzó su noveno título en la institución italiana
Tras regresar de su lesión, el capitán argentino demostró ser el alma del equipo. Con el título de la Serie A asegurado días atrás, este nuevo trofeo corona un cierre de temporada soñado para el ex Racing, que ahora apunta con todos sus cañones al Mundial 2026.
Inter se coronó campeón de la Copa Italia
Inter no necesitó de épicas ni tiempos extra. Al flamante campeón de la Serie A le bastaron 35 minutos para inclinar la balanza a su favor en el estadio Olímpico. El dominio comenzó a gestarse en el primer cuarto de hora, cuando la presión alta forzó el error del rival. El reloj marcaba 14 minutos cuando un tiro de esquina de Federico Dimarco encontró un desvío entre Marcus Thuram y el defensor Adam Maruši, quien terminó metiendo la pelota en su propio arco.
Lazio, aturdida por el golpe, no logró reaccionar antes de recibir el impacto definitivo. Al minuto 35', una recuperación de Denzel Dumfries tras un fallo defensivo de Nuno Tavares terminó en un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Lautaro Martínez, quien remató con el arco a su disposición para poner el 2-0 que terminaría siendo definitivo.
Aunque el conjunto celeste intentó descontar mediante Pedro y Dia en el cierre del encuentro, estos se toparon con la figura de Josef Martínez. El arquero del Inter fue determinante en el tramo final, frustrando cualquier intento de remontada por parte del remontada.
Los títulos de Lautaro Martínez en Inter
Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter, cosechó su noveno título con la institución italiana:
- Serie A 2020/21
- Supercopa de Italia 2021
- Copa Italia 2021/22
- Supercopa de Italia 2022
- Copa Italia 2022/23
- Supercopa de Italia 2023
- Serie A 2023/24
- Serie A 2025/26
- Copa Italia 2025/26