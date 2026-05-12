Lautaro Martínez busca su noveno título con Inter en la final de la Copa Italia vs. Lazio: dónde verlo

Lautaro Martínez va por la Copa Italia

El delantero argentino es ovacionado en el Inter ya que se convirtió en un emblema para el club italiano que tiene como vicepresidente a Javier Zanetti; con la cinta de capitán en su brazo y con una cuota goleadora admirable, ahora irá en búsqueda de su noveno título.

Lautaro Martínez ha ganado con el Nerazzurri tres ligas de Serie A, dos Copa de Italia y tres Supercopas de Italia, por lo que está muy cerca de acrecentar esa cifra. En cuanto a distinciones individuales, está muy cerca de consagrarse como el Capocannoniere ya que suma 17 goles en la Serie A, a cuatro de sus inmediatos perseguidores, a falta de dos partidos para la finalización del torneo:

13 goles: Marcus Thuram (Inter).

13 goles: Anastasios Douvikas (Como).

13 goles: Donyell Malen (Roma).

El delantero argentino, además, se encuentra en la antesala del Mundial 2026, en el que será uno de los protagonistas, ya que es una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni. Allí, Lautaro Martínez intentará convertirse en una pieza fundamental, teniendo en cuenta que en Qatar 2022 no logró desplegar el fútbol al que el verdadero Toro nos tiene acostumbrados.

Lautaro Martínez Lautaro Martínez en Inter: figura, goleador y referente.

Lautaro Martínez será protagonista en la final de la Copa Italia: dónde verlo

A partir de las 16 del miércoles 13 de mayo (hora de Argentina) Lazio e Inter se enfrentarán en el Stadio Olimpico de Roma donde se disputarán la Copa Italia; se trata de una oportunidad única para la Biancocelesti de ganar algo en una temporada para le olvido: no participaron de competencias internacionales, se ubican en la novena posición en la Serie A y sin chances de clasificar a los torneos fuera de Italia.

Por su lado, Inter ganó el pasado fin de semana su Scudetto número 21, cayó en 16avos de final en la Champions League y va por su décima Copa de Italia. Lo que separa ampliamente la realidad de ambos conjuntos; no obstante, en 90 minutos se decidirá quién se quedará con el título doméstico.

El partido contará con la televisación de DSports para todo el territorio argentino.