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A un mes del Mundial 2026, la Selección argentina continúa con los trabajos en su búnker

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la Selección argentina continúa con los trabajos en la que será su sede durante la Copa del Mundo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina tendrá en Kansas su búnker parael Mundial 2026.

La Selección argentina tendrá en Kansas su búnker parael Mundial 2026.

A un mes para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026, la Selección argentina puso en marcha su maquinaria en tierras estadounidenses, más precisamente en la ciudad de Kansas, donde tendrá su búnker durante la Copa del Mundo. Bajo la atenta mirada de Lionel Scaloni, la Albiceleste buscará repetir el clima de armonía que fue uno de los pilares fundamentales para la consagración en Qatar 2022.

El centro de operaciones elegido es el Origin Hotel, un establecimiento que ya comenzó su transformación para recibir a los vigentes campeones del mundo. El objetivo primordial es que Lionel Messi y el resto de los convocados encuentren un ambiente de máximo confort que les permita concentrarse exclusivamente en el objetivo deportivo, sintiéndose "como en casa" desde el primer minuto.

Kansas City Selección argentina
La Selecci&oacute;n argentina tendr&aacute; su sede en Kansas.

La Selección argentina tendrá su sede en Kansas.

Montaje del búnker: gimnasio exclusivo y logística

Durante la jornada de este martes se iniciaron los trabajos para montar un centro de entrenamiento de alto rendimiento dentro de las propias instalaciones del hotel. Esta decisión busca optimizar los tiempos y evitar traslados innecesarios durante la competencia.

El encargado de dar a conocer esta situación fue Claudio Tapia. A través de su cuenta de X, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, dio detalles de la situación: "¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa!".

Acto seguido, añadió: "Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión".

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Scaloni dio la prelista con 55 nombres

Con el búnker en proceso, la atención deportiva se centra en el armado del grupo que buscará defenderá la corona. En este sentido, Lionel Scaloni dio los primeros pasos con la conformación de la prelista. Aquí, el DT incluyó a 55 futbolistas.

  1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
  4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace
  5. FACUNDO CAMBESES - Racing
  6. SANTIAGO BELTRAN - River
  7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
  8. GONZALO MONTIEL - River
  9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
  10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
  12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River
  13. MARCOS SENESI - Bournemounth
  14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
  15. NICOLÁS OTAMENDI - Benfica
  16. GERMÁN PEZZELLA - River
  17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
  18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman
  19. LAUTARO DI LOLLO - Boca
  20. ZAID ROMERO - Getafe
  21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
  22. MARCOS ACUÑA - River
  23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
  24. GABRIEL ROJAS - Racing
  25. MÁXIMO PERRONE - Como
  26. LEANDRO PAREDES - Boca
  27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia
  28. ANÍBAL MORENO - River
  29. MILTON DELGADO - Boca
  30. ALAN VARELA - Porto
  31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
  32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
  33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
  34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
  35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
  36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis
  37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
  38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
  39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
  40. LIONEL MESSI - Inter de Miami
  41. NICOLÁS PAZ - Como
  42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
  44. TOMÁS ARANDA - Boca
  45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
  46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
  47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
  48. MATÍAS SOULÉ - Roma
  49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona
  50. GIANLUCA PRESTIANNI - Benfica
  51. SANTIAGO CASTRO - Bologna
  52. LAUTARO MARTÍNEZ - Inter
  53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
  54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
  55. MATEO PELLEGRINO - Parma

La fecha límite para que Lionel Scaloni entregue la nómina definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 es el 30 de mayo de 2026. Luego de la prelista, que fue oficializada este 11 de mayo, el director tendrá 19 días para realizar el recorte final.

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Lionel Scaloni deber&aacute; afinar el l&aacute;piz y elegir a 26 de los 55 preconvocados.

Lionel Scaloni deberá afinar el lápiz y elegir a 26 de los 55 preconvocados.

El Fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026

El azar determinó que la Selección argentina sea cabeza del Grupo J. Allí se verá las caras con Argelia, Austria y Jordania:

Fecha 1

  • vs. Argelia - Martes 16/06 - 22 hs - Kansas City Stadium

Fecha 2

  • vs. Austria - Lunes 22/06 - 14 hs - Dallas Stadium

Fecha 3

  • vs. Jordania- Sábado - 27/06 - 23 hs - Dallas Stadium

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