A un mes del Mundial 2026, la Selección argentina continúa con los trabajos en su búnker

Montaje del búnker: gimnasio exclusivo y logística
Durante la jornada de este martes se iniciaron los trabajos para montar un centro de entrenamiento de alto rendimiento dentro de las propias instalaciones del hotel. Esta decisión busca optimizar los tiempos y evitar traslados innecesarios durante la competencia.
El encargado de dar a conocer esta situación fue Claudio Tapia. A través de su cuenta de X, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, dio detalles de la situación: "¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa!".
Acto seguido, añadió: "Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2054251132239728715&partner=&hide_thread=false
Scaloni dio la prelista con 55 nombres
Con el búnker en proceso, la atención deportiva se centra en el armado del grupo que buscará defenderá la corona. En este sentido, Lionel Scaloni dio los primeros pasos con la conformación de la prelista. Aquí, el DT incluyó a 55 futbolistas.
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace
- FACUNDO CAMBESES - Racing
- SANTIAGO BELTRAN - River
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman
- LAUTARO DI LOLLO - Boca
- ZAID ROMERO - Getafe
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing
- MÁXIMO PERRONE - Como
- LEANDRO PAREDES - Boca
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia
- ANÍBAL MORENO - River
- MILTON DELGADO - Boca
- ALAN VARELA - Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Como
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona
- GIANLUCA PRESTIANNI - Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna
- LAUTARO MARTÍNEZ - Inter
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma
La fecha límite para que Lionel Scaloni entregue la nómina definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 es el 30 de mayo de 2026. Luego de la prelista, que fue oficializada este 11 de mayo, el director tendrá 19 días para realizar el recorte final.
scaloni convocados arg
Lionel Scaloni deberá afinar el lápiz y elegir a 26 de los 55 preconvocados.
El Fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026
El azar determinó que la Selección argentina sea cabeza del Grupo J. Allí se verá las caras con Argelia, Austria y Jordania:
Fecha 1
- vs. Argelia - Martes 16/06 - 22 hs - Kansas City Stadium
Fecha 2
- vs. Austria - Lunes 22/06 - 14 hs - Dallas Stadium
Fecha 3
- vs. Jordania- Sábado - 27/06 - 23 hs - Dallas Stadium