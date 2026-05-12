A un mes del Mundial 2026, la Selección argentina continúa con los trabajos en su búnker

Montaje del búnker: gimnasio exclusivo y logística

Durante la jornada de este martes se iniciaron los trabajos para montar un centro de entrenamiento de alto rendimiento dentro de las propias instalaciones del hotel. Esta decisión busca optimizar los tiempos y evitar traslados innecesarios durante la competencia.

El encargado de dar a conocer esta situación fue Claudio Tapia. A través de su cuenta de X, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, dio detalles de la situación: "¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa!".

Acto seguido, añadió: "Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión".

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Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial.



Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión pic.twitter.com/QlEbLwS18C — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 12, 2026

Scaloni dio la prelista con 55 nombres

Con el búnker en proceso, la atención deportiva se centra en el armado del grupo que buscará defenderá la corona. En este sentido, Lionel Scaloni dio los primeros pasos con la conformación de la prelista. Aquí, el DT incluyó a 55 futbolistas.

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella JUAN MUSSO - Atlético de Madrid WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FACUNDO CAMBESES - Racing SANTIAGO BELTRAN - River AGUSTÍN GIAY - Palmeiras GONZALO MONTIEL - River NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise LUCAS MARTINEZ QUARTA - River MARCOS SENESI - Bournemounth LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United NICOLÁS OTAMENDI - Benfica GERMÁN PEZZELLA - River LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella CRISTIAN ROMERO - Tottenhman LAUTARO DI LOLLO - Boca ZAID ROMERO - Getafe FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella MARCOS ACUÑA - River NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon GABRIEL ROJAS - Racing MÁXIMO PERRONE - Como LEANDRO PAREDES - Boca GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia ANÍBAL MORENO - River MILTON DELGADO - Boca ALAN VARELA - Porto EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool GIOVANI LO CELSO - Real Betis NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest EMILIANO BUENDIA - Aston Villa VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo LIONEL MESSI - Inter de Miami NICOLÁS PAZ - Como FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid TOMÁS ARANDA - Boca NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid MATÍAS SOULÉ - Roma CLAUDIO ECHEVERRI - Girona GIANLUCA PRESTIANNI - Benfica SANTIAGO CASTRO - Bologna LAUTARO MARTÍNEZ - Inter JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid MATEO PELLEGRINO - Parma

La fecha límite para que Lionel Scaloni entregue la nómina definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 es el 30 de mayo de 2026. Luego de la prelista, que fue oficializada este 11 de mayo, el director tendrá 19 días para realizar el recorte final.

scaloni convocados arg Lionel Scaloni deberá afinar el lápiz y elegir a 26 de los 55 preconvocados.

El Fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026

El azar determinó que la Selección argentina sea cabeza del Grupo J. Allí se verá las caras con Argelia, Austria y Jordania:

Fecha 1

vs. Argelia - Martes 16/06 - 22 hs - Kansas City Stadium

Fecha 2

vs. Austria - Lunes 22/06 - 14 hs - Dallas Stadium

Fecha 3