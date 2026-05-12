Banco Nación y MODO supermercados: ahorro de $36.000 desde este miércoles

Banco Nación informó a través de su sitio web que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

El Banco Nación tiene otras propuestas como sus préstamos hipotecarios.

Banco Nación supermercados: cuánto dinero gastar para el reintegro de $12.000

Aquellos que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 cada miércoles restante de mayo deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso, en muchas ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.

Banco Nacion MODO supermercados jubilados Con MODO BNA+ los jubilados tienen un 5% de descuento extra de lunes a viernes.

Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A la promoción de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra únicamente para jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% de descuento en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).

Banco Nación: supermercados adheridos