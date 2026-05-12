La increíble transformación de Caminito: la esquina más representativa de Argentina y la joya de Buenos Aires

No solo las personas somos testigos del paso del tiempo, de todo lo que deja y todo lo que se lleva, los lugares también lo sufren. En este sentido, un icónico lugar argentino y porteño fue uno de ellos. Caminito de La Boca es una celebridad, uno de los 10 lugares más fotografiados.

Caminito es un callejón, museo y pasaje con un valor cultural y turístico enorme para el país y la ciudad. Su paseo, sus caminos, sus casas de madera y chapa, sus esculturas y ecos de tango fueron inaugurados en el año 1959, adquiriendo gran significado con la canción "Caminito" compuesta por Juan de Dios Gabino Coria Peñaloza.

Sin embargo, este popular lugar ubicado en el barrio de La Boca, no siempre fue así. Originariamente, fluía un arroyo que desaguaba en el Riachuelo y que hacía necesaria la presencia de un puente. En 1866 se construyó la Estación General Brown y la Estación Muelles de la boca.

la esquina de caminito en buenos aires actualmente Caminito, Buenos Aires, Argentina actualmente. Fuente: Turismo Buenos Aires.

Luego, en 1898, Ferrocarril del Sud, compró y clausuró el servicio anterior que era de la empresa Ferrocarril Buenos Aires a Ensenada y así es como con el paso de los años aquella vía se convirtió en un sendero, conocido en el barrio como "La Curva", que fue deteriorándose.

Ya hacia la década de los 60 Quinquela Martín junto a otros vecinos decidieron recuperar el lugar y el gobierno municipal construyó allí una calle museo, con el nombre que le había puesto el tango, "Caminito". En 2022 la restauración finalizó con la recuperación de los colores originales que ideó Benito Quinquela Martín, sin embargo, para los nostálgicos, en aquella emblemática esquina de Caminito, aún se pueden ver casas al estilo tradicional con viviendas populares precarias que caracterizó al barrio en sus orígenes como centro de residencia de inmigrantes genoveses.